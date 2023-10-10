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Еще 106 прилетов: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Еще 106 прилетов: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины
Еще 106 прилетов: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Еще 106 прилетов: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины
ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по мирным населенным пунктам региона... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T13:13
2023-10-10T13:15
херсонская область
обстрелы всу
новые регионы россии
алешки
каховка
новая каховка
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по мирным населенным пунктам региона 106 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы.Отмечается, что в Великой Лепетихе в течение дня зафиксировано 20 прилетов, по Князе-Григорьевке били 18 раз, по Казачьим Лагерям - 11, по Алешкам - 10, по Голой Пристани – девять. Еще семь артиллерийских ударов пришлись по Горностаевке, шесть - по Новой Збурьевке.Утром во вторник украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке. В городе поврежден газопровод и линии электропередачи, ударной волной частично разрушены жилые дома. Сутками ранее в населенных пунктах херсонского левобережья зафиксировано 85 прилетов со стороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:140 снарядов в сутки: ВСУ накрыли артиллерией 13 городов и сел ХерсонщиныВСУ ударили по больнице в Новой КаховкеСальдо предупредил о провокации ВСУ в Херсоне
херсонская область
новые регионы россии
алешки
каховка
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, алешки, каховка, новая каховка, происшествия, новости
Еще 106 прилетов: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины

Боевики ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 106 снарядов за сутки

13:13 10.10.2023 (обновлено: 13:15 10.10.2023)
 
© Telegram-канал администрации Новокаховского округаПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
© Telegram-канал администрации Новокаховского округа
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по мирным населенным пунктам региона 106 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы.
Отмечается, что в Великой Лепетихе в течение дня зафиксировано 20 прилетов, по Князе-Григорьевке били 18 раз, по Казачьим Лагерям - 11, по Алешкам - 10, по Голой Пристани – девять. Еще семь артиллерийских ударов пришлись по Горностаевке, шесть - по Новой Збурьевке.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Крынок, Кардашинки, Алешек, Подстепного, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в Алешках и Горностаевке", - сказано в сообщении.
Утром во вторник украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке. В городе поврежден газопровод и линии электропередачи, ударной волной частично разрушены жилые дома.
Сутками ранее в населенных пунктах херсонского левобережья зафиксировано 85 прилетов со стороны ВСУ.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииАлешкиКаховкаНовая КаховкаПроисшествияНовости
 
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