https://crimea.ria.ru/20231010/esche-106-priletov-vsu-usilili-obstrely-khersonschiny-1131975471.html

Еще 106 прилетов: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины

Еще 106 прилетов: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Еще 106 прилетов: ВСУ усилили обстрелы Херсонщины

ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по мирным населенным пунктам региона... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T13:13

2023-10-10T13:13

2023-10-10T13:15

херсонская область

обстрелы всу

новые регионы россии

алешки

каховка

новая каховка

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области, за минувшие сутки боевики выпустили по мирным населенным пунктам региона 106 снарядов из ствольной артиллерии, сообщают экстренные службы.Отмечается, что в Великой Лепетихе в течение дня зафиксировано 20 прилетов, по Князе-Григорьевке били 18 раз, по Казачьим Лагерям - 11, по Алешкам - 10, по Голой Пристани – девять. Еще семь артиллерийских ударов пришлись по Горностаевке, шесть - по Новой Збурьевке.Утром во вторник украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке. В городе поврежден газопровод и линии электропередачи, ударной волной частично разрушены жилые дома. Сутками ранее в населенных пунктах херсонского левобережья зафиксировано 85 прилетов со стороны ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:140 снарядов в сутки: ВСУ накрыли артиллерией 13 городов и сел ХерсонщиныВСУ ударили по больнице в Новой КаховкеСальдо предупредил о провокации ВСУ в Херсоне

херсонская область

новые регионы россии

алешки

каховка

новая каховка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, алешки, каховка, новая каховка, происшествия, новости