https://crimea.ria.ru/20231006/140-snaryadov-v-sutki-vsu-nakryli-artilleriey-13-gorodov-i-sel-khersonschiny-1131893080.html

140 снарядов в сутки: ВСУ накрыли артиллерией 13 городов и сел Херсонщины

140 снарядов в сутки: ВСУ накрыли артиллерией 13 городов и сел Херсонщины - РИА Новости Крым, 06.10.2023

140 снарядов в сутки: ВСУ накрыли артиллерией 13 городов и сел Херсонщины

ВСУ за сутки обстреляли 13 городов и сел левобережья Херсонской области более 140 раз, об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T11:31

2023-10-06T11:31

2023-10-06T11:31

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

херсонская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли 13 городов и сел левобережья Херсонской области более 140 раз, об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Днем украинская артиллерия накрыла шесть населенных пунктов левобережья Херсонщины – Алешки, Крынки, Песчановку, Казачьи Лагери, Саги и Днепряны, – выпустив по ним 108 снарядов.Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры уточняется, добавили в администрации.Ранее сообщалось, что ночью 6 октября Севастополь был атакован безэкипажными катерами. Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Курскую область: уничтожен беспилотник самолетного типа Путин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления" Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ Путина

херсонская область

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2023

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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости