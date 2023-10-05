Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ Путина
Путин: территориальные границы СВО будут определяться безопасностью народов России
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГруппа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Главная цель спецоперации - защита интересов и безопасность народов России, отталкиваясь от обеспечения этой задачи, РФ будет определять территориальные границы продвижения российских войск в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай".
"По поводу того, где нам остановиться: дело не в территориях", - заявил президент, отвечая на вопрос главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, которая напомнила российскому лидеру о том, что ранее в ходе сессии клуба он назвал Одессу русским и "чуть-чуть еврейским" городом.
"Дело в гарантиях безопасности народов России и российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. Основное - безопасность людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми", - пояснил глава государства.
Ранее на пленарной сессии клуба "Валдай" Президент России Владимир Путин напомнил, что Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну на Донбассе, который киевский режим при поддержке Запада пытался склонить к повиновению обстрелами и бомбежками. Он также подчеркнул, что Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом.
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