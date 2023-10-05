https://crimea.ria.ru/20231005/gde-ostanovitsya-rossiya-v-khode-spetsoperatsii---otvet-putina-1131887526.html

Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ Путина

Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ Путина - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ Путина

Главная цель спецоперации - защита интересов и безопасность народов России, отталкиваясь от обеспечения этой задачи, РФ будет определять территориальные границы РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T22:29

2023-10-05T22:29

2023-10-05T22:19

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Главная цель спецоперации - защита интересов и безопасность народов России, отталкиваясь от обеспечения этой задачи, РФ будет определять территориальные границы продвижения российских войск в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай"."По поводу того, где нам остановиться: дело не в территориях", - заявил президент, отвечая на вопрос главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, которая напомнила российскому лидеру о том, что ранее в ходе сессии клуба он назвал Одессу русским и "чуть-чуть еврейским" городом.Ранее на пленарной сессии клуба "Валдай" Президент России Владимир Путин напомнил, что Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну на Донбассе, который киевский режим при поддержке Запада пытался склонить к повиновению обстрелами и бомбежками. Он также подчеркнул, что Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин выступил на пленарной сессии клуба "Валдай" - видеоПутин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО

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владимир путин (политик), россия, новости сво, безопасность, общество