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Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ Путина - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ Путина
Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ Путина - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ Путина
Главная цель спецоперации - защита интересов и безопасность народов России, отталкиваясь от обеспечения этой задачи, РФ будет определять территориальные границы РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T22:29
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владимир путин (политик)
россия
новости сво
безопасность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Главная цель спецоперации - защита интересов и безопасность народов России, отталкиваясь от обеспечения этой задачи, РФ будет определять территориальные границы продвижения российских войск в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай"."По поводу того, где нам остановиться: дело не в территориях", - заявил президент, отвечая на вопрос главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, которая напомнила российскому лидеру о том, что ранее в ходе сессии клуба он назвал Одессу русским и "чуть-чуть еврейским" городом.Ранее на пленарной сессии клуба "Валдай" Президент России Владимир Путин напомнил, что Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну на Донбассе, который киевский режим при поддержке Запада пытался склонить к повиновению обстрелами и бомбежками. Он также подчеркнул, что Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин выступил на пленарной сессии клуба "Валдай" - видеоПутин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО
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владимир путин (политик), россия, новости сво, безопасность, общество
Где остановится Россия в ходе спецоперации - ответ Путина

Путин: территориальные границы СВО будут определяться безопасностью народов России

22:29 05.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГруппа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО.
Группа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО. - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Главная цель спецоперации - защита интересов и безопасность народов России, отталкиваясь от обеспечения этой задачи, РФ будет определять территориальные границы продвижения российских войск в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай".
"По поводу того, где нам остановиться: дело не в территориях", - заявил президент, отвечая на вопрос главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян, которая напомнила российскому лидеру о том, что ранее в ходе сессии клуба он назвал Одессу русским и "чуть-чуть еврейским" городом.
"Дело в гарантиях безопасности народов России и российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория. Основное - безопасность людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми", - пояснил глава государства.
Ранее на пленарной сессии клуба "Валдай" Президент России Владимир Путин напомнил, что Россия не начинала войну на Украине, но после госпереворота на Украине вынуждена была защитить Крым и Севастополь от угрозы этнических чисток и остановить войну на Донбассе, который киевский режим при поддержке Запада пытался склонить к повиновению обстрелами и бомбежками. Он также подчеркнул, что Россия не стремится отвоевывать дополнительные территории, украинский кризис не является территориальным конфликтом.
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22:39Путин на пленарном заседании клуба "Валдай"- главные заявления
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