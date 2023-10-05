https://crimea.ria.ru/20231005/putin-nazval-poteri-vsu-s-nachala-kontrnastupa-1131882073.html

Путин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"

Путин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления" - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Путин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"

За четыре месяца так называемого "контрнаступления" безвозвратные потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 90 тысяч человек, более 550 танков и... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T18:19

2023-10-05T18:19

2023-10-05T18:25

владимир путин (политик)

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новости

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. За четыре месяца так называемого "контрнаступления" безвозвратные потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин заверил, что у российского военного командования "есть свое понимание, что и как двигается"."Мы понимаем, что и как нам нужно сделать, где и что добавить. Мы спокойно идем к достижению своих целей и, уверен, мы добьемся реализации задач, которые мы перед собой поставили", - добавил президент РФ."Контрнаступление" ВСУ началось 4 июня. Три месяца спустя президент РФ Владимир Путин назвал "контрнаступ" провалом, отметив, что результатов у украинской армии нет, но есть потери – 71 тысяча человек.В Минобороны РФ объяснили высокие потери живой силы ВСУ эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах, а также массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники.Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинское командование намерено в октябре осуществить новый этап наступления, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона.Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым предположил, что ВСУ теоретически могут форсировать Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища. Однако российское военное командование к такому развитию ситуации готово – по правому берегу периодически "работает" авиация, артиллерия, ракетные средства ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Не территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризисаЗащитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВОВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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