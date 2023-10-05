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Путин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления" - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Путин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"
Путин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления" - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Путин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"
За четыре месяца так называемого "контрнаступления" безвозвратные потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 90 тысяч человек, более 550 танков и... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T18:19
2023-10-05T18:25
владимир путин (политик)
россия
новости сво
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потери всу
новости
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. За четыре месяца так называемого "контрнаступления" безвозвратные потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин заверил, что у российского военного командования "есть свое понимание, что и как двигается"."Мы понимаем, что и как нам нужно сделать, где и что добавить. Мы спокойно идем к достижению своих целей и, уверен, мы добьемся реализации задач, которые мы перед собой поставили", - добавил президент РФ."Контрнаступление" ВСУ началось 4 июня. Три месяца спустя президент РФ Владимир Путин назвал "контрнаступ" провалом, отметив, что результатов у украинской армии нет, но есть потери – 71 тысяча человек.В Минобороны РФ объяснили высокие потери живой силы ВСУ эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах, а также массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники.Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинское командование намерено в октябре осуществить новый этап наступления, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона.Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым предположил, что ВСУ теоретически могут форсировать Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища. Однако российское военное командование к такому развитию ситуации готово – по правому берегу периодически "работает" авиация, артиллерия, ракетные средства ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Не территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризисаЗащитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВОВ Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – Шойгу
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РИА Новости Крым
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Путин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"

Путин: с начала "контрнаступления" ВСУ потеряли 90 тысяч боевиков и 557 танков

18:19 05.10.2023 (обновлено: 18:25 05.10.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. За четыре месяца так называемого "контрнаступления" безвозвратные потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Только с начала так называемого "контрнаступления", с 4 июня, украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек, это санитарные и безвозвратные потери, 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса", - сказал российский лидер на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин заверил, что у российского военного командования "есть свое понимание, что и как двигается".
"Мы понимаем, что и как нам нужно сделать, где и что добавить. Мы спокойно идем к достижению своих целей и, уверен, мы добьемся реализации задач, которые мы перед собой поставили", - добавил президент РФ.
"Контрнаступление" ВСУ началось 4 июня. Три месяца спустя президент РФ Владимир Путин назвал "контрнаступ" провалом, отметив, что результатов у украинской армии нет, но есть потери – 71 тысяча человек.
В Минобороны РФ объяснили высокие потери живой силы ВСУ эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах, а также массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинское командование намерено в октябре осуществить новый этап наступления, который будет включать в себя попытки форсирования Днепра морской пехотой и захвата Запорожской атомной электростанции силами спецназа. Соответствующий план президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Вашингтона и Лондона.
Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии РИА Новости Крым предположил, что ВСУ теоретически могут форсировать Днепр в районе обмелевшего Каховского водохранилища. Однако российское военное командование к такому развитию ситуации готово – по правому берегу периодически "работает" авиация, артиллерия, ракетные средства ВС РФ.
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