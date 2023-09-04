Рейтинг@Mail.ru
Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230904/eto-proval-putin-otsenil-khod-kontrnastupleniya-vsu-1131157482.html
Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ
Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ
Президент России Владимир Путин назвал провалом нынешний ход контрнаступления украинской армии. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T17:37
2023-09-04T17:37
владимир путин (политик)
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
украина
россия
реджеп тайип эрдоган
сочи
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131157357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6963da71d6f190b4016b311f12a55f8c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал провалом нынешний ход контрнаступления украинской армии.Путин также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта и сейчас не отказывается от них."Господин президент (Эрдоган – ред.) ставил эти вопросы в ходе нашей встречи, и мы это подтверждаем", - добавил президент РФ.Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ только за последнюю неделю на всех направлениях в зоне СВО оцениваются в 5,6 тыс. человек. Самые большие потери – почти 3,5 тысячи военнослужащих – противник понес в ходе десятков безуспешных атак на Запорожском и Донецком направлении.Высокие потери живой силы ВСУ обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах и массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий после встречи с Путиным пообещал "много интересного" в зоне СВОПереломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВОДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
украина
россия
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/04/1131157357_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_199c50f48938e0345810a992ea14c346.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, россия, реджеп тайип эрдоган, сочи, новости
Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ

Путин о ходе контрнаступления ВСУ: это не пробуксовка, а провал

17:37 04.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал провалом нынешний ход контрнаступления украинской армии.
"Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это – провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - сказал российский лидер пор итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Путин также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта и сейчас не отказывается от них.
"Господин президент (Эрдоган – ред.) ставил эти вопросы в ходе нашей встречи, и мы это подтверждаем", - добавил президент РФ.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ только за последнюю неделю на всех направлениях в зоне СВО оцениваются в 5,6 тыс. человек. Самые большие потери – почти 3,5 тысячи военнослужащих – противник понес в ходе десятков безуспешных атак на Запорожском и Донецком направлении.
Высокие потери живой силы ВСУ обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах и массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники, добавили в ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Балицкий после встречи с Путиным пообещал "много интересного" в зоне СВО
Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО
Деморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
 
Владимир Путин (политик)Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОУкраинаРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганСочиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:01Шойгу назвал потери украинской армии в танках и беспилотниках
17:56Киев отправил на свалку договоренности по "зерновой сделке", заявил Путин
17:49Рустем Умеров: что известно о будущем министре обороны Украины
17:37Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ
17:28Без оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направлении
17:16Путин оценил возможность реанимации зерновой сделки
17:01Отщепенец народа: как в Крыму оценили нового министра обороны Украины
16:51Владельцы "детских" карт РНКБ потратили более 5 млн рублей в День знаний
16:41Женщина ранена при обстреле ВСУ Брянской области
16:39Пресс-конференция Путина и Эрдогана. Видео
16:21Грозовой фронт накроет Крым в ближайшие часы
15:48В Севастополе на строительстве садика похитили почти полмиллиона рублей
15:29Новый рекорд: цена на бензин Аи-95 в России снова выросла
15:11Обстановка на подъезде к Крымскому мосту: данные на 15:00
14:52Страшное ДТП с большегрузом в Ялте: виновник идет под суд
14:38Атак ВСУ все меньше, но потери растут: обстановка в зоне спецоперации
14:27Путин: надеемся на скорое окончание переговоров по газовому хабу в Турции
14:19Российские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS
14:08Весь мир следит за переговорами по зерновой сделке — Эрдоган
13:55В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей
Лента новостейМолния