https://crimea.ria.ru/20230904/eto-proval-putin-otsenil-khod-kontrnastupleniya-vsu-1131157482.html
Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ
Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ
Президент России Владимир Путин назвал провалом нынешний ход контрнаступления украинской армии. РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T17:37
2023-09-04T17:37
2023-09-04T17:37
владимир путин (политик)
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал провалом нынешний ход контрнаступления украинской армии.Путин также отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта и сейчас не отказывается от них."Господин президент (Эрдоган – ред.) ставил эти вопросы в ходе нашей встречи, и мы это подтверждаем", - добавил президент РФ.Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ только за последнюю неделю на всех направлениях в зоне СВО оцениваются в 5,6 тыс. человек. Самые большие потери – почти 3,5 тысячи военнослужащих – противник понес в ходе десятков безуспешных атак на Запорожском и Донецком направлении.Высокие потери живой силы ВСУ обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах и массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий после встречи с Путиным пообещал "много интересного" в зоне СВОПереломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВОДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
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Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУ
Путин о ходе контрнаступления ВСУ: это не пробуксовка, а провал