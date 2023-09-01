Рейтинг@Mail.ru
Армия России отбила около 100 атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230901/armiya-rossii-otbila-okolo-100-atak-vsu-za-nedelyu-1131099453.html
Армия России отбила около 100 атак ВСУ за неделю
Армия России отбила около 100 атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Армия России отбила около 100 атак ВСУ за неделю
Вооруженные силы России успешно отразили около сотни атак ВСУ в течение недели, потери противника на всех направлениях превысили 5 600 человек. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T15:50
2023-09-01T15:50
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
клещеевка
группировка войск "центр"
группировка войск "восток"
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331170_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_808c3000f00a871cedbdfe2eb3694c02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно отразили около сотни атак ВСУ в течение недели, потери противника на всех направлениях превысили 5 600 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.В ведомстве отметили, что за минувшую неделю самой сложной и напряженной была обстановка на Донецком и Запорожском направлениях.За это время на Запорожском направлении ВСУ предприняли 44 безуспешные попытки атаковать позиции российских подразделений, использовав одно из последних соединений стратегического резерва –71-й егерскую бригаду.Провалом завершились также 36 попыток подразделений украинской группировки войск "Соледар" прорвать российскую оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильновка (ДНР) на Донецком направлении.Совокупные потери противника на обоих направлениях составили около 3 345 военнослужащих.Еще 14 атак враг предпринял на Краснолиманском направлении. Все они были отражены подразделениями группировки войск "Центр". За неделю потери ВСУ здесь составили около 540 человек.Все наступательные планы противника были сорваны и на Южно-Донецком направлении, наиболее ожесточенные бои велись южнее населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики, отметили в ведомстве.Еще около 700 военнослужащих противник утратил с 25 августа по 1 сентября на Купянском и Херсонском направлениях.Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино. Читайте также на РИА Новости Крым:Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
клещеевка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331170_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d479e1174a422d5918821ac42d4b561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, клещеевка, группировка войск "центр", группировка войск "восток", потери всу
Армия России отбила около 100 атак ВСУ за неделю

Минобороны: ВС РФ успешно отразили около ста атак противника за неделю

15:50 01.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно отразили около сотни атак ВСУ в течение недели, потери противника на всех направлениях превысили 5 600 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что за минувшую неделю самой сложной и напряженной была обстановка на Донецком и Запорожском направлениях.
За это время на Запорожском направлении ВСУ предприняли 44 безуспешные попытки атаковать позиции российских подразделений, использовав одно из последних соединений стратегического резерва –71-й егерскую бригаду.
Провалом завершились также 36 попыток подразделений украинской группировки войск "Соледар" прорвать российскую оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильновка (ДНР) на Донецком направлении.
Совокупные потери противника на обоих направлениях составили около 3 345 военнослужащих.
Еще 14 атак враг предпринял на Краснолиманском направлении. Все они были отражены подразделениями группировки войск "Центр". За неделю потери ВСУ здесь составили около 540 человек.
Все наступательные планы противника были сорваны и на Южно-Донецком направлении, наиболее ожесточенные бои велись южнее населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики, отметили в ведомстве.
"Комплексным огневым поражением, мужественными действиями подразделений группировки войск "Восток" все атаки отражены. Общие потери противника за неделю составили до 1025-ти украинских военнослужащих", – уточнили в Минобороны.
Еще около 700 военнослужащих противник утратил с 25 августа по 1 сентября на Купянском и Херсонском направлениях.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя
Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине
Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьНовости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииКлещеевкаГруппировка войск "Центр"Группировка войск "Восток"Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17На развитие новых регионов выделят 2 трлн рублей до 2026 года – Путин
17:10В Минобороны России объяснили высокие потери ВСУ
16:47В Сочи на строителя упала железобетонная плита
16:3115 ракет ВСУ на центр Донецка - много раненых, погиб ребенок
16:17За воинство помолимся: в Севастополе ждут мощи св. Георгия Победоносца
16:07Путин ведет открытый урок "Разговоры о важном" - прямая трансляция
16:05Экстерриториальные избирательные участки начали работу в Крыму
16:03Черноморский флот предотвратил высадку украинского десанта в Крыму
15:52Профессия логист – работа с гарантией
15:50Армия России отбила около 100 атак ВСУ за неделю
15:35До конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – Путин
15:21Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя
15:15Смертельное ДТП под Феодосией: в полиции раскрыли подробности
15:07Крымский мост: сколько ждать проезда
14:35Курортный сезон состоялся: Крым принял почти 3,8 млн туристов
13:55Восемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице
13:41Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство
13:37Кремль назвал дату и место встречи Путина и Эрдогана
13:23Как смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины
13:14Что нового ожидает родителей и учеников в этом учебном году
Лента новостейМолния