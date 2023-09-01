https://crimea.ria.ru/20230901/armiya-rossii-otbila-okolo-100-atak-vsu-za-nedelyu-1131099453.html

Армия России отбила около 100 атак ВСУ за неделю

Армия России отбила около 100 атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Армия России отбила около 100 атак ВСУ за неделю

Вооруженные силы России успешно отразили около сотни атак ВСУ в течение недели, потери противника на всех направлениях превысили 5 600 человек. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T15:50

2023-09-01T15:50

2023-09-01T15:50

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

клещеевка

группировка войск "центр"

группировка войск "восток"

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России успешно отразили около сотни атак ВСУ в течение недели, потери противника на всех направлениях превысили 5 600 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.В ведомстве отметили, что за минувшую неделю самой сложной и напряженной была обстановка на Донецком и Запорожском направлениях.За это время на Запорожском направлении ВСУ предприняли 44 безуспешные попытки атаковать позиции российских подразделений, использовав одно из последних соединений стратегического резерва –71-й егерскую бригаду.Провалом завершились также 36 попыток подразделений украинской группировки войск "Соледар" прорвать российскую оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильновка (ДНР) на Донецком направлении.Совокупные потери противника на обоих направлениях составили около 3 345 военнослужащих.Еще 14 атак враг предпринял на Краснолиманском направлении. Все они были отражены подразделениями группировки войск "Центр". За неделю потери ВСУ здесь составили около 540 человек.Все наступательные планы противника были сорваны и на Южно-Донецком направлении, наиболее ожесточенные бои велись южнее населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики, отметили в ведомстве.Еще около 700 военнослужащих противник утратил с 25 августа по 1 сентября на Купянском и Херсонском направлениях.Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли целую роту мобилизованных в одной атаке на Работино. Читайте также на РИА Новости Крым:Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя Бойцы "Днепра" вскрыли позиции ВСУ и уничтожили лодку на Херсонщине Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

клещеевка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, клещеевка, группировка войск "центр", группировка войск "восток", потери всу