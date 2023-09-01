https://crimea.ria.ru/20230901/pyat-gruppovykh-udarov-po-obektam-vsu-za-nedelyu--chto-vyvedeno-iz-stroya-1131097929.html

Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя

Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя

Вооруженные силы РФ за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам Украины. Об... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T15:21

2023-09-01T15:21

2023-09-01T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны России.Уточняется, что в результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склады, штаб и узел связи ВСУ в Донецкой областиМощный удар нанесен по пунктам управления и разведки ВСУВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области

https://crimea.ria.ru/20230901/strategicheskiy-raketnyy-kompleks-sarmat-zastupil-na-boevoe-dezhurstvo-1131095063.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, новости сво, армия и флот