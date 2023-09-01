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Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя
Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам Украины. Об... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T15:21
2023-09-01T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны России.Уточняется, что в результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склады, штаб и узел связи ВСУ в Донецкой областиМощный удар нанесен по пунктам управления и разведки ВСУВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, новости сво, армия и флот
Пять групповых ударов по объектам ВСУ за неделю – что выведено из строя

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 5 ракетных ударов по военным объектам Украины

15:21 01.09.2023
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
"В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства.
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