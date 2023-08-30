https://crimea.ria.ru/20230830/vs-rf-unichtozhili-ukrainskiy-eshelon-s-boepripasami-v-donetskoy-oblasti-1131045604.html

ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области

ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области - РИА Новости Крым, 30.08.2023

ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области

Ракетчики группировки войск "Восток" уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T14:27

2023-08-30T14:27

2023-08-30T14:27

министерство обороны рф

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

"искандер"

донецкая народная республика (днр)

группировка войск "восток"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/08/1122884260_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_77f568a342c605936f30118796bd6d68.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Ракетчики группировки войск "Восток" уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается также, что передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение ВСУ, отразив атаку врага.Кроме того, в районе Старомайорского российские артиллеристы разгромили разведгруппу ВСУ и два пункта временной дислокации боевиков. Еще один пункт временной дислокации украинского подразделения ликвидирован на окраине Новополя. А в Урожайном ВСУ утратили наблюдательный пункт и грузовой автомобиль с боеприпасами.В ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили на данном направлении минометные расчеты ВСУ севернее Новодонецкого и Владимировки, а также поразили позиции подразделений противника в районе в Новомихаиловки, Урожайного, Нескучного и севернее Никольского.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном мореБойцы "Днепра" разбили позицию ВСУ на Херсонском направлении

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, "искандер", донецкая народная республика (днр), группировка войск "восток"