https://crimea.ria.ru/20230830/vs-rf-unichtozhili-ukrainskiy-eshelon-s-boepripasami-v-donetskoy-oblasti-1131045604.html
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области - РИА Новости Крым, 30.08.2023
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области
Ракетчики группировки войск "Восток" уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T14:27
2023-08-30T14:27
2023-08-30T14:27
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
"искандер"
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Ракетчики группировки войск "Восток" уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается также, что передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение ВСУ, отразив атаку врага.Кроме того, в районе Старомайорского российские артиллеристы разгромили разведгруппу ВСУ и два пункта временной дислокации боевиков. Еще один пункт временной дислокации украинского подразделения ликвидирован на окраине Новополя. А в Урожайном ВСУ утратили наблюдательный пункт и грузовой автомобиль с боеприпасами.В ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили на данном направлении минометные расчеты ВСУ севернее Новодонецкого и Владимировки, а также поразили позиции подразделений противника в районе в Новомихаиловки, Урожайного, Нескучного и севернее Никольского.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном мореБойцы "Днепра" разбили позицию ВСУ на Херсонском направлении
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, "искандер", донецкая народная республика (днр), группировка войск "восток"
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области
Эшелон с боеприпасами для ВСУ уничтожены в Донецкой области – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Ракетчики группировки войск "Восток" уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Ударом ОТРК "Искандер" уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение ВСУ, отразив атаку врага.
Кроме того, в районе Старомайорского российские артиллеристы разгромили разведгруппу ВСУ и два пункта временной дислокации боевиков. Еще один пункт временной дислокации украинского подразделения ликвидирован на окраине Новополя. А в Урожайном ВСУ утратили наблюдательный пункт и грузовой автомобиль с боеприпасами.
В ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили на данном направлении минометные расчеты ВСУ севернее Новодонецкого и Владимировки, а также поразили позиции подразделений противника в районе в Новомихаиловки, Урожайного, Нескучного и севернее Никольского.
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