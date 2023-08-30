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ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области - РИА Новости Крым, 30.08.2023
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области
Ракетчики группировки войск "Восток" уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T14:27
2023-08-30T14:27
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
"искандер"
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Ракетчики группировки войск "Восток" уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается также, что передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение ВСУ, отразив атаку врага.Кроме того, в районе Старомайорского российские артиллеристы разгромили разведгруппу ВСУ и два пункта временной дислокации боевиков. Еще один пункт временной дислокации украинского подразделения ликвидирован на окраине Новополя. А в Урожайном ВСУ утратили наблюдательный пункт и грузовой автомобиль с боеприпасами.В ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили на данном направлении минометные расчеты ВСУ севернее Новодонецкого и Владимировки, а также поразили позиции подразделений противника в районе в Новомихаиловки, Урожайного, Нескучного и севернее Никольского.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – Минобороны Самолет морской авиации уничтожил четыре десантных катера в Черном мореБойцы "Днепра" разбили позицию ВСУ на Херсонском направлении
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, "искандер", донецкая народная республика (днр), группировка войск "восток"
ВС РФ уничтожили украинский эшелон с боеприпасами в Донецкой области

Эшелон с боеприпасами для ВСУ уничтожены в Донецкой области – Минобороны

14:27 30.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Ракетчики группировки войск "Восток" уничтожили вагоны с боеприпасами для ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Ударом ОТРК "Искандер" уничтожены вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новоселки", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение ВСУ, отразив атаку врага.
Кроме того, в районе Старомайорского российские артиллеристы разгромили разведгруппу ВСУ и два пункта временной дислокации боевиков. Еще один пункт временной дислокации украинского подразделения ликвидирован на окраине Новополя. А в Урожайном ВСУ утратили наблюдательный пункт и грузовой автомобиль с боеприпасами.
В ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили на данном направлении минометные расчеты ВСУ севернее Новодонецкого и Владимировки, а также поразили позиции подразделений противника в районе в Новомихаиловки, Урожайного, Нескучного и севернее Никольского.
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Министерство обороны РФНовости СВОАрмия и флотВооруженные силы России"Искандер"Донецкая Народная Республика (ДНР)Группировка войск "Восток"
 
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