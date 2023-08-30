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Бойцы "Днепра" разбили позицию ВСУ на Херсонском направлении
Бойцы "Днепра" разбили позицию ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Бойцы "Днепра" разбили позицию ВСУ на Херсонском направлении
Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили в Херсонской области позицию ВСУ и несколько огневых точек на двух направлениях. Об этом сообщает администрация... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T12:22
2023-08-30T12:22
2023-08-30T12:22
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
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херсонская область
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СИМЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили в Херсонской области позицию ВСУ и несколько огневых точек на двух направлениях. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа со ссылкой на командование соединениями группировки войск.Потери врага здесь составили восемь человек, из них 5 – безвозвратные, еще трое военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.Кроме того, в островной зоне в Херсонской области российские военные уничтожили два минометных (120 мм) и один гаубичный расчет противника с орудиями и боекомплектами. Еще одна гаубица МСТА-Б с обеспечивавшим ее подразделением ВСУ и боеприпасами ликвидирована на Каховском направлении. В итоге враг потерял еще 26 человек.Накануне бойцы "Днепра" уничтожили на Херсонщине ангар ВСУ с вооружением и техникой. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении Как в СВО используют агитснаряды с фальшивыми деньгами
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группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, херсонская область
Бойцы "Днепра" разбили позицию ВСУ на Херсонском направлении
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позицию и огневые точки ВСУ на Херсонщине