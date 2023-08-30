https://crimea.ria.ru/20230830/kak-v-svo-ispolzuyut-agitsnaryady-s-falshivymi-dengami-1131018291.html

Как в СВО используют агитснаряды с фальшивыми деньгами

Как в СВО используют агитснаряды с фальшивыми деньгами - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Как в СВО используют агитснаряды с фальшивыми деньгами

Агитационные листовки, выполненные в виде банкнот иностранной валюты, больше всего привлекают внимание украинских военнослужащих. Об этом эфире телеканала... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T09:52

2023-08-30T09:52

2023-08-30T09:52

украина

контрнаступление всу

новости сво

владимир зеленский (президент украины)

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Агитационные листовки, выполненные в виде банкнот иностранной валюты, больше всего привлекают внимание украинских военнослужащих. Об этом эфире телеканала "Звезда" рассказали бойцы подразделений психологической борьбы. Их работа – с помощью дронов сбрасывать на украинские позиции снаряды, "начиненные" не взрывчаткой, а информационными материалами.На долларовой купюре вместе Франклина изображен Зеленский, на банкноте в 200 евро подробно разъясняется, как не стать "грузом двести". Вид банкноты привлекает внимание, человек берет ее в руки, и есть гарантия, что текст будет прочтен. В нем указывается радиочастота, на которой можно связаться с российскими военными – 149.200, а также Telegram-канал российских вооруженных сил. Уже после первых сбросов таких агитснарядов аудитория канала выросла до десятков тысяч подписчиков.В одну агиткорзину, которая крепится к дрону, помещается до пятисот таких листовок. При запуске "птички" обязательно учитываются погодные условия: скорость и направление ветра, осадки. Дизайн листовок может отличаться, но главный их смысл – объяснить, как спасти свою жизнь. В некоторых подразделениях делают листовки яркого красного цвета, чтобы было заметно издалека.На красном листке бумаге написано, как правильно сдаваться в плен, на русском и украинском языках.Моральный дух украинских военнослужащих очень упал, и особенно это касается недавно мобилизованных. Их бросают буквально на убой, без всякого снаряжения, говорят служащие подразделений психологической борьбы. Поэтому они сдаются в плен целыми взводами. Украинский военнопленный Федор Миранчук недавно рассказал, что заградотряды нацгвардии Украины гонят солдат на верную смерть. Тех, кто отказывается воевать, забирают в штрафбат, а после изнурительных работ вновь бросают на передовую.Читайте также на РИА Новости Крым:Нас расстреляют: боевик ВСУ рассказал, как командир помог сдаться в плен Спасены от смерти: из плена возвращены 45 российских военныхПленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русских

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, контрнаступление всу, новости сво, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), потери всу