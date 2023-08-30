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Как в СВО используют агитснаряды с фальшивыми деньгами - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Как в СВО используют агитснаряды с фальшивыми деньгами
Как в СВО используют агитснаряды с фальшивыми деньгами - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Как в СВО используют агитснаряды с фальшивыми деньгами
Агитационные листовки, выполненные в виде банкнот иностранной валюты, больше всего привлекают внимание украинских военнослужащих. Об этом эфире телеканала... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T09:52
2023-08-30T09:52
украина
контрнаступление всу
новости сво
владимир зеленский (президент украины)
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Агитационные листовки, выполненные в виде банкнот иностранной валюты, больше всего привлекают внимание украинских военнослужащих. Об этом эфире телеканала "Звезда" рассказали бойцы подразделений психологической борьбы. Их работа – с помощью дронов сбрасывать на украинские позиции снаряды, "начиненные" не взрывчаткой, а информационными материалами.На долларовой купюре вместе Франклина изображен Зеленский, на банкноте в 200 евро подробно разъясняется, как не стать "грузом двести". Вид банкноты привлекает внимание, человек берет ее в руки, и есть гарантия, что текст будет прочтен. В нем указывается радиочастота, на которой можно связаться с российскими военными – 149.200, а также Telegram-канал российских вооруженных сил. Уже после первых сбросов таких агитснарядов аудитория канала выросла до десятков тысяч подписчиков.В одну агиткорзину, которая крепится к дрону, помещается до пятисот таких листовок. При запуске "птички" обязательно учитываются погодные условия: скорость и направление ветра, осадки. Дизайн листовок может отличаться, но главный их смысл – объяснить, как спасти свою жизнь. В некоторых подразделениях делают листовки яркого красного цвета, чтобы было заметно издалека.На красном листке бумаге написано, как правильно сдаваться в плен, на русском и украинском языках.Моральный дух украинских военнослужащих очень упал, и особенно это касается недавно мобилизованных. Их бросают буквально на убой, без всякого снаряжения, говорят служащие подразделений психологической борьбы. Поэтому они сдаются в плен целыми взводами. Украинский военнопленный Федор Миранчук недавно рассказал, что заградотряды нацгвардии Украины гонят солдат на верную смерть. Тех, кто отказывается воевать, забирают в штрафбат, а после изнурительных работ вновь бросают на передовую.Читайте также на РИА Новости Крым:Нас расстреляют: боевик ВСУ рассказал, как командир помог сдаться в плен Спасены от смерти: из плена возвращены 45 российских военныхПленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русских
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, контрнаступление всу, новости сво, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), потери всу
Как в СВО используют агитснаряды с фальшивыми деньгами

Фальшивые банкноты как идеологическое оружие: чем заряжают агитационные снаряды

09:52 30.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВоенный ВСУ
Военный ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Агитационные листовки, выполненные в виде банкнот иностранной валюты, больше всего привлекают внимание украинских военнослужащих. Об этом эфире телеканала "Звезда" рассказали бойцы подразделений психологической борьбы. Их работа – с помощью дронов сбрасывать на украинские позиции снаряды, "начиненные" не взрывчаткой, а информационными материалами.

"Листовка должна быть компактной. И главное – скрытной, чтобы солдат украинский смог как-то спрятать ее и показать другим. И пришли к такому варианту, чтобы была в виде купюры. Чтобы ее легко можно было спрятать в кошелек", – рассказал начальник оперативной группы подразделения психологической борьбы с позывным "Сальвадор".

На долларовой купюре вместе Франклина изображен Зеленский, на банкноте в 200 евро подробно разъясняется, как не стать "грузом двести". Вид банкноты привлекает внимание, человек берет ее в руки, и есть гарантия, что текст будет прочтен. В нем указывается радиочастота, на которой можно связаться с российскими военными – 149.200, а также Telegram-канал российских вооруженных сил. Уже после первых сбросов таких агитснарядов аудитория канала выросла до десятков тысяч подписчиков.

"Мы занимаемся звуковещанием, радио- и телевещанием. Занимаемся залистованием районов, где находится противник. Тем самым даем ему попытку сохранить жизнь и сдаться в плен", –сообщил оператор БПЛА с позывным "Ростов".

В одну агиткорзину, которая крепится к дрону, помещается до пятисот таких листовок. При запуске "птички" обязательно учитываются погодные условия: скорость и направление ветра, осадки. Дизайн листовок может отличаться, но главный их смысл – объяснить, как спасти свою жизнь. В некоторых подразделениях делают листовки яркого красного цвета, чтобы было заметно издалека.

"Прежде чем штурмовать какой-то опорный пункт, участок леса или еще смотря какую задачу поставит командование, мы с помощью квадрокоптера на место, которое собираемся штурмовать, скидываем листовки, – объясняет военнослужащий с позывным "Писатель". – Мои бойцы все знают, что если выходит военнослужащий ВСУ и несет листовку красного цвета, это является пропуском".

На красном листке бумаге написано, как правильно сдаваться в плен, на русском и украинском языках.
"Военнослужащий, несущий над головой листовку, поднятые руки, автомат опущен вниз, отстегнутый магазин – значит, это знак того, что военнослужащий сдается".
Моральный дух украинских военнослужащих очень упал, и особенно это касается недавно мобилизованных. Их бросают буквально на убой, без всякого снаряжения, говорят служащие подразделений психологической борьбы. Поэтому они сдаются в плен целыми взводами. Украинский военнопленный Федор Миранчук недавно рассказал, что заградотряды нацгвардии Украины гонят солдат на верную смерть. Тех, кто отказывается воевать, забирают в штрафбат, а после изнурительных работ вновь бросают на передовую.
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УкраинаКонтрнаступление ВСУНовости СВОВладимир Зеленский (президент Украины)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУ
 
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