https://crimea.ria.ru/20230706/spaseny-ot-smerti-iz-plena-vozvrascheny-45-rossiyskikh-voennykh-1129862799.html

Спасены от смерти: из плена возвращены 45 российских военных

Спасены от смерти: из плена возвращены 45 российских военных - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Спасены от смерти: из плена возвращены 45 российских военных

45 российских военнослужащих, попавших в плен к пособникам преступного киевского режима, возвращены на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T16:21

2023-07-06T16:21

2023-07-06T16:21

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

обмен пленными

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. 45 российских военнослужащих, попавших в плен к пособникам преступного киевского режима, возвращены на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны.В ведомстве напомнили, что российским военным в плену грозила смертельная опасность.Освобожденные солдаты и офицеры будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях, подведомственных Минобороны России. Им уже оказывается необходимая врачебная и психологическая помощь.Ранее сообщалось, что в результате переговоров из украинского плена удалось вернуть 94 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиковПленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русскихНас расстреляют: боевик ВСУ рассказал, как командир помог сдаться в плен

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обмен пленными