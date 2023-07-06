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Спасены от смерти: из плена возвращены 45 российских военных - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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Спасены от смерти: из плена возвращены 45 российских военных
Спасены от смерти: из плена возвращены 45 российских военных - РИА Новости Крым, 06.07.2023
Спасены от смерти: из плена возвращены 45 российских военных
45 российских военнослужащих, попавших в плен к пособникам преступного киевского режима, возвращены на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T16:21
2023-07-06T16:21
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. 45 российских военнослужащих, попавших в плен к пособникам преступного киевского режима, возвращены на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны.В ведомстве напомнили, что российским военным в плену грозила смертельная опасность.Освобожденные солдаты и офицеры будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях, подведомственных Минобороны России. Им уже оказывается необходимая врачебная и психологическая помощь.Ранее сообщалось, что в результате переговоров из украинского плена удалось вернуть 94 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиковПленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русскихНас расстреляют: боевик ВСУ рассказал, как командир помог сдаться в плен
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), обмен пленными
Спасены от смерти: из плена возвращены 45 российских военных

Минобороны: из украинского плена возвращены 45 российских военнопленных

16:21 06.07.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВозвращение из плена российских военных
Возвращение из плена российских военных
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. 45 российских военнослужащих, попавших в плен к пособникам преступного киевского режима, возвращены на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны.
"Шестого июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих", - сообщили в ведомстве.
В ведомстве напомнили, что российским военным в плену грозила смертельная опасность.
Освобожденные солдаты и офицеры будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях, подведомственных Минобороны России. Им уже оказывается необходимая врачебная и психологическая помощь.
Ранее сообщалось, что в результате переговоров из украинского плена удалось вернуть 94 человека.
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НовостиАрмия и флотВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Обмен пленными
 
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