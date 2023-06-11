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94 российских солдата вернулись из украинского плена - видео Минобороны - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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94 российских солдата вернулись из украинского плена - видео Минобороны
94 российских солдата вернулись из украинского плена - видео Минобороны - РИА Новости Крым, 11.06.2023
94 российских солдата вернулись из украинского плена - видео Минобороны
В результате переговоров из украинского плена удалось вернуть 94 человека, сообщает в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T19:57
2023-06-11T20:36
министерство обороны рф
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В результате переговоров из украинского плена удалось вернуть 94 человека, сообщает в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ.Освобожденные солдаты и офицеры будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России. Им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды - медали "Золотая Звезда" - героям специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиковАрмия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУУничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт
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министерство обороны рф, обмен пленными, сво, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
94 российских солдата вернулись из украинского плена - видео Минобороны

Минобороны: из украинского плена удалось вернуть 94 военнослужащих российской армии

19:57 11.06.2023 (обновлено: 20:36 11.06.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В результате переговоров из украинского плена удалось вернуть 94 человека, сообщает в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 94 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - сказано в сообщении.
Освобожденные солдаты и офицеры будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России. Им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды - медали "Золотая Звезда" - героям специальной военной операции.
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