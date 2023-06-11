https://crimea.ria.ru/20230611/94-rossiyskikh-soldata-vernulis-iz-ukrainskogo-plena---minoborony-1129324054.html

94 российских солдата вернулись из украинского плена - видео Минобороны

94 российских солдата вернулись из украинского плена - видео Минобороны - РИА Новости Крым, 11.06.2023

94 российских солдата вернулись из украинского плена - видео Минобороны

В результате переговоров из украинского плена удалось вернуть 94 человека, сообщает в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T19:57

2023-06-11T19:57

2023-06-11T20:36

министерство обороны рф

обмен пленными

сво

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В результате переговоров из украинского плена удалось вернуть 94 человека, сообщает в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ.Освобожденные солдаты и офицеры будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны России. Им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды - медали "Золотая Звезда" - героям специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиковАрмия России уничтожила в Херсоне склад с 5 тоннами боеприпасов для ВСУУничтожение американских ЗРК Patriot на Украине вопрос времени – эксперт

россия

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обмен пленными, сво, россия, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии