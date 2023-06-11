https://crimea.ria.ru/20230611/sergey-shoygu-vruchil-naivysshie-gosudarstvennye-nagrady-geroyam-svo-1129319415.html

Сергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО

Сергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Сергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО

Министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды - медали "Золотая Звезда" - героям специальной военной операции. Церемония награждения прошла РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T15:09

2023-06-11T15:09

2023-06-11T15:27

министерство обороны рф

подвиги героев

сергей шойгу

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды - медали "Золотая Звезда" - героям специальной военной операции. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.В частности, медалью "Золотая Звезда" наградили командира танка старшего сержанта Николая Матреницкого. Как сообщается, его экипаж сдержал наступление превосходящих сил противника на одном из тактических направлений. Враг потерял 2 танка и 2 БМП, в результате чего был отброшен на исходные позиции.Также Медаль "Золотая Звезда" была вручена командиру роты, старшему лейтенанту Нурсултану Муссагалееву. Офицер вместе с подчиненными, продвигаясь по местности, обнаружили большое количество живой силы и техники противника. Вступив в неравный бой, в течение двух часов рота Муссагалеева уничтожила 19 единиц техники врага, что заставило националистов отступить.Боевыми наградами прямо на передовой были награждены военнослужащие 36-й общевойсковой армии. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевские кресты вручал полковник Игорь Сокол, заместитель командующего войсковым объединением по военно-политической работе.Он от лица командования поблагодарил военнослужащих за проявленные профессионализм и мужество, а также поздравил их с вручением высоких государственных наград.По словам полковника, наши подразделения на передовой сейчас героически сдерживают натиск врага."По 19 атак в день на 48-ю дивизию 58-й армии, и они (ВСУ – ред.) не достигли никакого результата, кроме колоссальных потерь. Работает артиллерия, авиация, парни держатся", - подвел итог Игорь Сокол.10 июня группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила на Херсонском направлении 35 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной дислокации противника. По данным Минобороны, всего за прошлые сутки благодаря героическим действиям войск РФ потери украинской армии составили почти 700 боевиков и десятки образцов западного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пунктаПод Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиковСотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую область

https://crimea.ria.ru/20230320/za-khrabrost-i-samootverzhennost-zolotaya-zvezda-geroev-1127597908.html

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министерство обороны рф, подвиги героев, сергей шойгу, армия и флот, вооруженные силы россии, новости