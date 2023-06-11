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Сергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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Сергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО
Сергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Сергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО
Министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды - медали "Золотая Звезда" - героям специальной военной операции. Церемония награждения прошла РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T15:09
2023-06-11T15:27
министерство обороны рф
подвиги героев
сергей шойгу
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды - медали "Золотая Звезда" - героям специальной военной операции. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.В частности, медалью "Золотая Звезда" наградили командира танка старшего сержанта Николая Матреницкого. Как сообщается, его экипаж сдержал наступление превосходящих сил противника на одном из тактических направлений. Враг потерял 2 танка и 2 БМП, в результате чего был отброшен на исходные позиции.Также Медаль "Золотая Звезда" была вручена командиру роты, старшему лейтенанту Нурсултану Муссагалееву. Офицер вместе с подчиненными, продвигаясь по местности, обнаружили большое количество живой силы и техники противника. Вступив в неравный бой, в течение двух часов рота Муссагалеева уничтожила 19 единиц техники врага, что заставило националистов отступить.Боевыми наградами прямо на передовой были награждены военнослужащие 36-й общевойсковой армии. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевские кресты вручал полковник Игорь Сокол, заместитель командующего войсковым объединением по военно-политической работе.Он от лица командования поблагодарил военнослужащих за проявленные профессионализм и мужество, а также поздравил их с вручением высоких государственных наград.По словам полковника, наши подразделения на передовой сейчас героически сдерживают натиск врага."По 19 атак в день на 48-ю дивизию 58-й армии, и они (ВСУ – ред.) не достигли никакого результата, кроме колоссальных потерь. Работает артиллерия, авиация, парни держатся", - подвел итог Игорь Сокол.10 июня группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила на Херсонском направлении 35 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной дислокации противника. По данным Минобороны, всего за прошлые сутки благодаря героическим действиям войск РФ потери украинской армии составили почти 700 боевиков и десятки образцов западного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пунктаПод Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиковСотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую область
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министерство обороны рф, подвиги героев, сергей шойгу, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Сергей Шойгу вручил наивысшие государственные награды героям СВО

Звание "Герой России" военнослужащие ВС РФ получили из рук министра обороны

15:09 11.06.2023 (обновлено: 15:27 11.06.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды - медали "Золотая Звезда" - героям специальной военной операции. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.
"Страна по достоинству оценила ваши заслуги. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу", - сказал министр обороны.
В частности, медалью "Золотая Звезда" наградили командира танка старшего сержанта Николая Матреницкого. Как сообщается, его экипаж сдержал наступление превосходящих сил противника на одном из тактических направлений. Враг потерял 2 танка и 2 БМП, в результате чего был отброшен на исходные позиции.
Также Медаль "Золотая Звезда" была вручена командиру роты, старшему лейтенанту Нурсултану Муссагалееву. Офицер вместе с подчиненными, продвигаясь по местности, обнаружили большое количество живой силы и техники противника. Вступив в неравный бой, в течение двух часов рота Муссагалеева уничтожила 19 единиц техники врага, что заставило националистов отступить.
Боевыми наградами прямо на передовой были награждены военнослужащие 36-й общевойсковой армии. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевские кресты вручал полковник Игорь Сокол, заместитель командующего войсковым объединением по военно-политической работе.
Он от лица командования поблагодарил военнослужащих за проявленные профессионализм и мужество, а также поздравил их с вручением высоких государственных наград.
"Медаль "За отвагу" - это самая дорогая солдатская награда, - сказал Игорь Сокол. - У деда моего, фронтовика, есть да ордена Красной Звезды, один орден Отечественной войны и медаль "За отвагу". И когда я был пацаном, я задал деду вопрос, а какой орден для тебя самый главный? Он сказал: для меня самая важная – медаль "За отвагу".
По словам полковника, наши подразделения на передовой сейчас героически сдерживают натиск врага.
"По 19 атак в день на 48-ю дивизию 58-й армии, и они (ВСУ – ред.) не достигли никакого результата, кроме колоссальных потерь. Работает артиллерия, авиация, парни держатся", - подвел итог Игорь Сокол.
10 июня группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила на Херсонском направлении 35 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной дислокации противника. По данным Минобороны, всего за прошлые сутки благодаря героическим действиям войск РФ потери украинской армии составили почти 700 боевиков и десятки образцов западного вооружения.
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