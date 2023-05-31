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В зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пункта - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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В зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пункта
В зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пункта - РИА Новости Крым, 31.05.2023
В зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пункта
На разных направлениях СВО за сутки уничтожено более 500 украинских боевиков, пресечены действия трех ДРГ, уничтожены склады боеприпасов двух бригад и два... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T13:59
2023-05-31T13:59
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
сво
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. На разных направлениях СВО за сутки уничтожено более 500 украинских боевиков, пресечены действия трех ДРГ, уничтожены склады боеприпасов двух бригад и два командных пункта. О событиях на передовой сообщается в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении активные боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Табаевка, Молчаново, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. Пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.Кроме того, в окрестностях сел Липцы и Синельниково Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60 механизированной бригады ВСУ.На Красно-Лиманском направлении наша авиация и артиллерия наносит удары по подразделениям противника в окрестностях Макеевки и Червоной Дибровы в ЛНР, Торского и Ямполовки в ДНР, а также в Серебрянском лесничестве. Ликвидировано более 50 украинских боевиков и несколько единиц боевой техники, включая самоходную артиллерийскую установку"Гвоздика", три гаубицы и машину РСЗО "Град".На Донецком направлении ведутся активные наступательные действия, за сутки общие потери противника на этом участке фронта составили свыше 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица и два "Града".На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия войск РФ наносит удары по войскам противника в окрестностях сел Великая Новоселка, Павловка, Владимировка в ДНР и Малиновка в Запорожской области. За сутки нашими войсками было уничтожено до 185-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.На Херсонском направлении потери противника за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.В селе Трудовое Запорожской области уничтожен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ, в районе Авдеевки (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ.Средствами ПВО перехвачено 12 реактивных снарядов от HIMARS и одна крылатая ракета Storm Shadow. Уничтожено 11 украинских БПЛА.Как сообщалось ранее, 29 мая в Одессе было уничтожено последнее боевое судно ВМФ Украины – десантный корабль "Юрий Олефиренко".Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали деталиКак влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт"Вагнер" выходит из Артемовска. Что дальше?
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот
В зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пункта

Более 500 националистов, два командных пункта и склады боеприпасов: потери ВСУ за сутки

13:59 31.05.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. На разных направлениях СВО за сутки уничтожено более 500 украинских боевиков, пресечены действия трех ДРГ, уничтожены склады боеприпасов двух бригад и два командных пункта. О событиях на передовой сообщается в сводке Минобороны РФ.
На Купянском направлении активные боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Табаевка, Молчаново, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. Пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.
Кроме того, в окрестностях сел Липцы и Синельниково Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60 механизированной бригады ВСУ.
На Красно-Лиманском направлении наша авиация и артиллерия наносит удары по подразделениям противника в окрестностях Макеевки и Червоной Дибровы в ЛНР, Торского и Ямполовки в ДНР, а также в Серебрянском лесничестве.
Ликвидировано более 50 украинских боевиков и несколько единиц боевой техники, включая самоходную артиллерийскую установку"Гвоздика", три гаубицы и машину РСЗО "Град".
На Донецком направлении ведутся активные наступательные действия, за сутки общие потери противника на этом участке фронта составили свыше 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица и два "Града".
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия войск РФ наносит удары по войскам противника в окрестностях сел Великая Новоселка, Павловка, Владимировка в ДНР и Малиновка в Запорожской области. За сутки нашими войсками было уничтожено до 185-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении потери противника за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
В селе Трудовое Запорожской области уничтожен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ, в районе Авдеевки (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ.
Средствами ПВО перехвачено 12 реактивных снарядов от HIMARS и одна крылатая ракета Storm Shadow. Уничтожено 11 украинских БПЛА.
Как сообщалось ранее, 29 мая в Одессе было уничтожено последнее боевое судно ВМФ Украины – десантный корабль "Юрий Олефиренко".
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