https://crimea.ria.ru/20230531/v-zone-svo-unichtozheno-bolee-500-natsionalistov-i-dva-komandnykh-punkta-1129102764.html

В зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пункта

В зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пункта - РИА Новости Крым, 31.05.2023

В зоне СВО уничтожено более 500 националистов и два командных пункта

На разных направлениях СВО за сутки уничтожено более 500 украинских боевиков, пресечены действия трех ДРГ, уничтожены склады боеприпасов двух бригад и два... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T13:59

2023-05-31T13:59

2023-05-31T13:59

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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новости

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. На разных направлениях СВО за сутки уничтожено более 500 украинских боевиков, пресечены действия трех ДРГ, уничтожены склады боеприпасов двух бригад и два командных пункта. О событиях на передовой сообщается в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении активные боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Табаевка, Молчаново, Новомлынск, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики. Пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп, за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.Кроме того, в окрестностях сел Липцы и Синельниково Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 60 механизированной бригады ВСУ.На Красно-Лиманском направлении наша авиация и артиллерия наносит удары по подразделениям противника в окрестностях Макеевки и Червоной Дибровы в ЛНР, Торского и Ямполовки в ДНР, а также в Серебрянском лесничестве. Ликвидировано более 50 украинских боевиков и несколько единиц боевой техники, включая самоходную артиллерийскую установку"Гвоздика", три гаубицы и машину РСЗО "Град".На Донецком направлении ведутся активные наступательные действия, за сутки общие потери противника на этом участке фронта составили свыше 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица и два "Града".На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия войск РФ наносит удары по войскам противника в окрестностях сел Великая Новоселка, Павловка, Владимировка в ДНР и Малиновка в Запорожской области. За сутки нашими войсками было уничтожено до 185-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Преображенка и Червоная Криница Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.На Херсонском направлении потери противника за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.В селе Трудовое Запорожской области уничтожен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ, в районе Авдеевки (ДНР) поражен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" ВСУ.Средствами ПВО перехвачено 12 реактивных снарядов от HIMARS и одна крылатая ракета Storm Shadow. Уничтожено 11 украинских БПЛА.Как сообщалось ранее, 29 мая в Одессе было уничтожено последнее боевое судно ВМФ Украины – десантный корабль "Юрий Олефиренко".Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по центрам принятия решений: в Минобороны РФ рассказали деталиКак влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт"Вагнер" выходит из Артемовска. Что дальше?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , сво, новости, вооруженные силы россии, армия и флот