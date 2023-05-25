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Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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https://crimea.ria.ru/20230525/kak-vliyaet-ranenie-zaluzhnogo-na-kontrnastuplenie-vsu---ekspert-1128966944.html
Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт
Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт
Ранение главкома ВСУ Залужного ровным счетом ничего не меняет на фронте, уверен военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T20:08
2023-05-25T20:18
эксклюзивы риа новости крым
украина
всу (вооруженные силы украины)
валерий залужный
контрнаступление всу
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Ранение главкома ВСУ Залужного ровным счетом ничего не меняет на фронте, уверен военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.По его словам, планирование в современной войне ведут огромные штабы, это десятки и даже сотни специалистов. Поэтому от главнокомандующего зависит крайне мало, тем более в украинской армии.Поэтому, по его мнению, ранение главкома ВСУ никак не повлияет на сроки украинского наступления. Оно откладывается скорее из-за того, что украинская армия истощена после поражения в Артемовске.Наступление украинской армии, если оно и состоится в обозримом будущем, произойдет не на Донбассе, считает эксперт."Уже много раз говорили, что украинская сторона скорее предполагает рассечение российской позиции вдоль берега Азовского моря, что подразумевает наступление на севере Запорожской области, это из районов Орехова, Гуляй-Поля, Великая Новоселовка. По этой линии у российской армии выстроена глубокая эшелонированная оборона, но она расположена на открытой степной местности".Шансов одержать победу в урбанизированных регионах Донбасса у вражеской армии нет, поскольку их пехота значительно уступает российской.Ранее военный эксперт и волонтер Алексей Живов в интервью РИА Новости Крым высказал противоположное мнение. Он считает, что сейчас у россиян есть хороший шанс провести успешное наступление, поскольку украинская армия децентрализована и обезглавлена.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска"Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше"Это безумие": Лукашенко назвал контрнаступление ВСУ дезинформацией
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украина, всу (вооруженные силы украины), валерий залужный, контрнаступление всу, мнения, алексей анпилогов, политика, сво, нато
Как влияет ранение Залужного на контрнаступление ВСУ - эксперт

Анпилогов: сроки контрнаступления ВСУ никак не зависят от ранения Залужного

20:08 25.05.2023 (обновлено: 20:18 25.05.2023)
 
© AP Photo Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Ранение главкома ВСУ Залужного ровным счетом ничего не меняет на фронте, уверен военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
По его словам, планирование в современной войне ведут огромные штабы, это десятки и даже сотни специалистов. Поэтому от главнокомандующего зависит крайне мало, тем более в украинской армии.
"Фактически все управляющие контуры украинской армии – они все либо продублированы, либо дополнены, либо заменены НАТОвскими контурами управления. НАТОвские специалисты производят анализ спутниковых снимков, планируют поставки топлива, поставки боеприпасов. Как следствие, те люди, которые планируют фактически, в реальности, действия вооруженных сил Украины, это не Залужный, не Сырский, не позабытый уже всеми Танцюра и тем более не Зеленский", - заявил Анпилогов.
Поэтому, по его мнению, ранение главкома ВСУ никак не повлияет на сроки украинского наступления. Оно откладывается скорее из-за того, что украинская армия истощена после поражения в Артемовске.
Наступление украинской армии, если оно и состоится в обозримом будущем, произойдет не на Донбассе, считает эксперт.
"Уже много раз говорили, что украинская сторона скорее предполагает рассечение российской позиции вдоль берега Азовского моря, что подразумевает наступление на севере Запорожской области, это из районов Орехова, Гуляй-Поля, Великая Новоселовка. По этой линии у российской армии выстроена глубокая эшелонированная оборона, но она расположена на открытой степной местности".
Шансов одержать победу в урбанизированных регионах Донбасса у вражеской армии нет, поскольку их пехота значительно уступает российской.
Ранее военный эксперт и волонтер Алексей Живов в интервью РИА Новости Крым высказал противоположное мнение. Он считает, что сейчас у россиян есть хороший шанс провести успешное наступление, поскольку украинская армия децентрализована и обезглавлена.
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