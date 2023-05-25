https://crimea.ria.ru/20230525/vagner-vykhodit-iz-artemovska-chto-dalshe-1128961438.html
"Вагнер" выходит из Артемовска. Что дальше?
"Вагнер" выходит из Артемовска. Что дальше? - РИА Новости Крым, 25.05.2023
"Вагнер" выходит из Артемовска. Что дальше?
Артемовск – важный стратегический пункт, взятие которого позволяет планировать дальнейшее освобождение городов Донбасса. А для этого российским войскам нужно... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T17:14
2023-05-25T17:14
2023-05-25T17:14
эксклюзивы риа новости крым
артемовск
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
сво
чвк "вагнер"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
мнения
наступление вс рф в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Артемовск – важный стратегический пункт, взятие которого позволяет планировать дальнейшее освобождение городов Донбасса. А для этого российским войскам нужно тщательно подготовиться и восстановить силы, считает военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов."Взятие Артемовска (Бахмута) крайне важно, чтобы создать предпосылки для будущего наступления на западный Донбасс, в частности, на линию укрепленных ВСУ городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Часов Яр, который рядом с Артемовском. Но до начала вполне ожидаемого наступления может пройти достаточно много времени", - считает он.Анпилогов ссылается на слова Евгения Пригожина, который озвучил потери "Вагнера" и украинской стороны в боях за город. Украина лишилась там 50 тысяч человек убитыми и около 70 тысяч – ранеными. Потери российских штурмовиков, по данным Пригожина, в разы меньше."С нашей стороны в ближайшее время не будет каких-то больших наступательных операций. Но, скорее всего, похожая ситуация будет наблюдаться и с украинской стороны, потому что потери боевиков в Бахмутовской мясорубке, как они ее назвали, превосходят наши в разы", - полагает эксперт.Для украинской армии это очень серьезное поражение, потому что мобилизационный ресурс боевиков киевского режима гораздо ниже российского. И более того, Украина этот резерв в значительной степени уже использовала, поясняет Алексей Анпилогов.Эксперт также добавил, что армия противника после поражения под Артемовском истощена и вряд ли способна к активным действиям в ближайшие месяцы.Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в четверг сообщил, что подразделения штурмовиков начали выходить из Артемовска. Основная часть военных перебазируется в тыловые лагеря до 1 июня. 21 мая президент России Владимир Путин поздравил российских военных и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" с освобождением Артемовска. Как отметила пресс-служба Кремля, все участники боев за этот город будут представлены к наградам.Военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов считает, что Артемовск – это ключевое звено в цепи украинской обороны на Донбассе, которое сейчас уже вырвано. Это значит, что в дальнейшем будет "выбиваться звено за звеном" и постепенно вся цепь обороны будет разбита.Читайте также на РИА Новости Крым:Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении ЗалужногоКак падение Артемовска влияет на сроки контрнаступления ВСУ – экспертОсвобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальше
https://crimea.ria.ru/20230525/ekspert-raskryl-podopleku-slov-podolyaka-o-nachavshemsya-kontrnastuplenii-vsu-1128954529.html
https://crimea.ria.ru/20230521/1128856846.html
артемовск
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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2023
Ирина Камышева
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
артемовск, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), сво, чвк "вагнер", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, мнения, наступление вс рф в донбассе, алексей анпилогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Артемовск – важный стратегический пункт, взятие которого позволяет планировать дальнейшее освобождение городов Донбасса. А для этого российским войскам нужно тщательно подготовиться и восстановить силы, считает военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.
"Взятие Артемовска (Бахмута) крайне важно, чтобы создать предпосылки для будущего наступления на западный Донбасс, в частности, на линию укрепленных ВСУ городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Часов Яр, который рядом с Артемовском. Но до начала вполне ожидаемого наступления может пройти достаточно много времени", - считает он.
Анпилогов ссылается на слова Евгения Пригожина, который озвучил потери
"Вагнера" и украинской стороны в боях за город. Украина лишилась там 50 тысяч человек убитыми и около 70 тысяч – ранеными. Потери российских штурмовиков, по данным Пригожина, в разы меньше.
"С нашей стороны в ближайшее время не будет каких-то больших наступательных операций. Но, скорее всего, похожая ситуация будет наблюдаться и с украинской стороны, потому что потери боевиков в Бахмутовской мясорубке, как они ее назвали, превосходят наши в разы", - полагает эксперт.
Для украинской армии это очень серьезное поражение, потому что мобилизационный ресурс боевиков киевского режима гораздо ниже российского. И более того, Украина этот резерв в значительной степени уже использовала, поясняет Алексей Анпилогов.
"В этом районе очень плотная городская застройка, города расположены близко друг от друга и между ними тоже урбанизированная территория, где чередуются села, поля, какие-то промышленные объекты, шахты, нефтеперерабатывающие заводы возле Лисичанска. Украинская армия не сможет вести наступление, потому что, как показал Артемовск, качество украинской пехоты существенно ниже нашей, и в городских боях мы их переигрываем", - сказал он.
Эксперт также добавил, что армия противника после поражения под Артемовском истощена и вряд ли способна к активным действиям в ближайшие месяцы.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в четверг сообщил, что подразделения штурмовиков начали выходить из Артемовска
. Основная часть военных перебазируется в тыловые лагеря до 1 июня.
21 мая президент России Владимир Путин поздравил
российских военных и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" с освобождением Артемовска. Как отметила пресс-служба Кремля, все участники боев за этот город будут представлены к наградам.
Военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов считает
, что Артемовск – это ключевое звено в цепи украинской обороны на Донбассе, которое сейчас уже вырвано. Это значит, что в дальнейшем будет "выбиваться звено за звеном" и постепенно вся цепь обороны будет разбита.
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