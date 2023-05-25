Рейтинг@Mail.ru
Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из освобожденного Артемовска - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230525/podrazdeleniya-chvk-vagner-vykhodyat-iz-osvobozhdennogo-artemovska-1128953337.html
Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из освобожденного Артемовска
Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из освобожденного Артемовска - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из освобожденного Артемовска
Подразделения ЧВК "Вагнер" начали выходить из Артемовска. Вывод штурмовых отрядов будет происходить постепенно, с передачей позиций регулярной армии. Об этом... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T11:40
2023-05-25T11:45
артемовск
чвк "вагнер"
чвк
всу (вооруженные силы украины)
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/15/1128857127_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_5130ddd4ce814ec07ceb8a1f38013d19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Подразделения ЧВК "Вагнер" начали выходить из Артемовска. Вывод штурмовых отрядов будет происходить постепенно, с передачей позиций регулярной армии. Об этом заявил сам Евгений Пригожин на видео, распространенном его пресс-службой."До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем военным боекомплект, позиции, все, включая сухой паек. Но если военным будет трудно, мы оставим тех, кто играл основную роль", - сказал основатель ЧВК "Вагнер".На видео Евгений Пригожин прощается с бойцами, выходящими из города, и желает им удачи. Один из них рассказывает, что их пушка сделала уже 1200 выстрелов."Выходим, заменим стволы, починим технику и будем готовы к дальнейшим действиям", - говорит он.Ранее Евгений Пригожин рассказал, что потери ВСУ в районе Артемовска составили 50 тысяч человек, еще 50-70 тысяч получили ранения. Потери "Вагнера" в три раза меньше: основатель ЧВК называет цифру в 15-17 тысяч погибших.21 мая президент России Владимир Путин поздравил российских военных и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" с освобождением Артемовска. Как отметила пресс-служба Кремля, все участники боев за этот город будут представлены к наградам.Освобождение Артемовска - важная победа России как с военно-тактической, так и с моральной и политической точек зрения, рассказал РИА Новости Крым военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот пункт занимает ключевое положение в донбасском кольце обороны ВСУ, которое включает в себя Славянск, Краматорск, Константиновку, Часов Яр, Артемовск и Северск. И взятие Артемовска означает, что ключевое звено из этой цепи вырвано.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска224 дня на спасение: фото из освобожденного АртемовскаОсвобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальше
артемовск
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/15/1128857127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dc6bfee5d561954b9b464aa3cc95e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артемовск, чвк "вагнер", чвк, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина, россия
Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из освобожденного Артемовска

"Немного отдохнем и получим новую задачу": штурмовики выходят из освобожденного Артемовска

11:40 25.05.2023 (обновлено: 11:45 25.05.2023)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" на позициях в Артемовске
Бойцы ЧВК Вагнер на позициях в Артемовске - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Подразделения ЧВК "Вагнер" начали выходить из Артемовска. Вывод штурмовых отрядов будет происходить постепенно, с передачей позиций регулярной армии. Об этом заявил сам Евгений Пригожин на видео, распространенном его пресс-службой.
"До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем военным боекомплект, позиции, все, включая сухой паек. Но если военным будет трудно, мы оставим тех, кто играл основную роль", - сказал основатель ЧВК "Вагнер".
На видео Евгений Пригожин прощается с бойцами, выходящими из города, и желает им удачи. Один из них рассказывает, что их пушка сделала уже 1200 выстрелов.
"Выходим, заменим стволы, починим технику и будем готовы к дальнейшим действиям", - говорит он.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, что потери ВСУ в районе Артемовска составили 50 тысяч человек, еще 50-70 тысяч получили ранения. Потери "Вагнера" в три раза меньше: основатель ЧВК называет цифру в 15-17 тысяч погибших.
21 мая президент России Владимир Путин поздравил российских военных и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" с освобождением Артемовска. Как отметила пресс-служба Кремля, все участники боев за этот город будут представлены к наградам.
Освобождение Артемовска - важная победа России как с военно-тактической, так и с моральной и политической точек зрения, рассказал РИА Новости Крым военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот пункт занимает ключевое положение в донбасском кольце обороны ВСУ, которое включает в себя Славянск, Краматорск, Константиновку, Часов Яр, Артемовск и Северск. И взятие Артемовска означает, что ключевое звено из этой цепи вырвано.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска
224 дня на спасение: фото из освобожденного Артемовска
Освобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальше
 
АртемовскЧВК "Вагнер"ЧВКВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22В Крыму ФСБ задержала адвоката за посредничество в подкупе судьи
13:11В Кремле ответили на угрозы украинской разведки в адрес Путина
13:04Аксенов объявил выговор министру ЖКХ Крыма и мэру Феодосии
12:58Эксперт раскрыл подоплеку слов Подоляка о начавшемся контрнаступлении ВСУ
12:47Путин провел заседание Высшего Евразийского экономического совета - видео
12:36Выбился из сил и замерз: 78-летний крымчанин больше суток провел в лесу
12:22Крым дополнительно получит 6,7 млрд рублей на ремонт дорог – Аксенов
11:40Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из освобожденного Артемовска
11:19Российские артиллеристы уничтожили "Гвоздику" и минометный расчет ВСУ
10:58Почти сотня прилетов: левый берег Херсонской области вновь под ударом ВСУ
10:33Шойгу сделал заявление по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии
10:21Часть Симферополя в четверг без воды - где еще отключения
10:08Как работают паромы и что с погодой: ситуация на Керченской переправе
10:02Кредитный портфель предприятий Крыма за год вырос на треть
09:10ФСБ предотвратила теракты на объектах ядерной энергетики в России
08:55В Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы
08:47Крымчане пересели на общественный транспорт
08:28Новая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников
08:22Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать власть
08:19Севастополь атаковали беспилотники - что известно
Лента новостейМолния