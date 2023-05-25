https://crimea.ria.ru/20230525/podrazdeleniya-chvk-vagner-vykhodyat-iz-osvobozhdennogo-artemovska-1128953337.html
Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из освобожденного Артемовска
Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из освобожденного Артемовска - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из освобожденного Артемовска
Подразделения ЧВК "Вагнер" начали выходить из Артемовска. Вывод штурмовых отрядов будет происходить постепенно, с передачей позиций регулярной армии. Об этом... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T11:40
2023-05-25T11:40
2023-05-25T11:45
артемовск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Подразделения ЧВК "Вагнер" начали выходить из Артемовска. Вывод штурмовых отрядов будет происходить постепенно, с передачей позиций регулярной армии. Об этом заявил сам Евгений Пригожин на видео, распространенном его пресс-службой."До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем военным боекомплект, позиции, все, включая сухой паек. Но если военным будет трудно, мы оставим тех, кто играл основную роль", - сказал основатель ЧВК "Вагнер".На видео Евгений Пригожин прощается с бойцами, выходящими из города, и желает им удачи. Один из них рассказывает, что их пушка сделала уже 1200 выстрелов."Выходим, заменим стволы, починим технику и будем готовы к дальнейшим действиям", - говорит он.Ранее Евгений Пригожин рассказал, что потери ВСУ в районе Артемовска составили 50 тысяч человек, еще 50-70 тысяч получили ранения. Потери "Вагнера" в три раза меньше: основатель ЧВК называет цифру в 15-17 тысяч погибших.21 мая президент России Владимир Путин поздравил российских военных и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" с освобождением Артемовска. Как отметила пресс-служба Кремля, все участники боев за этот город будут представлены к наградам.Освобождение Артемовска - важная победа России как с военно-тактической, так и с моральной и политической точек зрения, рассказал РИА Новости Крым военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот пункт занимает ключевое положение в донбасском кольце обороны ВСУ, которое включает в себя Славянск, Краматорск, Константиновку, Часов Яр, Артемовск и Северск. И взятие Артемовска означает, что ключевое звено из этой цепи вырвано.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска224 дня на спасение: фото из освобожденного АртемовскаОсвобождение Артемовска: почему это важно и что будет дальше
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артемовск, чвк "вагнер", чвк, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, украина, россия
Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из освобожденного Артемовска
"Немного отдохнем и получим новую задачу": штурмовики выходят из освобожденного Артемовска
11:40 25.05.2023 (обновлено: 11:45 25.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Подразделения ЧВК "Вагнер" начали выходить из Артемовска. Вывод штурмовых отрядов будет происходить постепенно, с передачей позиций регулярной армии. Об этом заявил сам Евгений Пригожин на видео, распространенном его пресс-службой.
"До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем военным боекомплект, позиции, все, включая сухой паек. Но если военным будет трудно, мы оставим тех, кто играл основную роль", - сказал основатель ЧВК "Вагнер".
На видео Евгений Пригожин прощается с бойцами, выходящими из города, и желает им удачи. Один из них рассказывает, что их пушка сделала уже 1200 выстрелов.
"Выходим, заменим стволы, починим технику и будем готовы к дальнейшим действиям", - говорит он.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, что потери ВСУ в районе Артемовска составили 50 тысяч человек, еще 50-70 тысяч получили ранения. Потери "Вагнера" в три раза меньше: основатель ЧВК называет цифру в 15-17 тысяч погибших.
21 мая президент России Владимир Путин поздравил
российских военных и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" с освобождением Артемовска. Как отметила пресс-служба Кремля, все участники боев за этот город будут представлены к наградам.
Освобождение Артемовска - важная победа России как с военно-тактической, так и с моральной и политической точек зрения, рассказал
РИА Новости Крым военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот пункт занимает ключевое положение в донбасском кольце обороны ВСУ, которое включает в себя Славянск, Краматорск, Константиновку, Часов Яр, Артемовск и Северск. И взятие Артемовска означает, что ключевое звено из этой цепи вырвано.
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