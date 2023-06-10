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Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиков - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиков
Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиков - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиков
Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила на Херсонском направлении 35 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной... РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T18:01
2023-06-10T18:01
херсонская область
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила на Херсонском направлении 35 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной дислокации противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона."В островной зоне уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Широкая Балка, десять военнослужащих ВСУ убиты, семь получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.Кроме того, в результате огневого на Херсонском направлении уничтожены САУ 2С3 "Акация" с пятью членами экипажа и боекомплектом, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему. В районе Николаевки и Тягиновки противник потерял десять боевиков ранеными, троих убитыми.На Каховском направлении группировкой "Днепр" уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Веселого. Здесь противник потерял еще 17 человек убитыми и 15 ранеными и две единицы автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружениеАрмия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНРДобровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу
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херсонская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиков

На Каховском направлении российские войска поразили пункт временной дислокации ВСУ

18:01 10.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакевСтрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 "Тюльпан" калибра 240-мм.
Стрельба из самоходного миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан калибра 240-мм. - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила на Херсонском направлении 35 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной дислокации противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"В островной зоне уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Широкая Балка, десять военнослужащих ВСУ убиты, семь получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.
Кроме того, в результате огневого на Херсонском направлении уничтожены САУ 2С3 "Акация" с пятью членами экипажа и боекомплектом, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему. В районе Николаевки и Тягиновки противник потерял десять боевиков ранеными, троих убитыми.
На Каховском направлении группировкой "Днепр" уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Веселого. Здесь противник потерял еще 17 человек убитыми и 15 ранеными и две единицы автомобильной техники.
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