https://crimea.ria.ru/20230610/pod-kakhovkoy-unichtozhen-punkt-dislokatsii-ukrainskikh-boevikov-1129307438.html

Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиков

Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиков - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиков

Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила на Херсонском направлении 35 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T18:01

2023-06-10T18:01

2023-06-10T18:01

херсонская область

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128662386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_461e66ce43abacd923c8dac1dffe2e86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила на Херсонском направлении 35 боевиков ВСУ, вооружение и боевую технику, а также поразила пункт временной дислокации противника. Об этом сообщили в экстренных службах региона."В островной зоне уничтожены позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Широкая Балка, десять военнослужащих ВСУ убиты, семь получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.Кроме того, в результате огневого на Херсонском направлении уничтожены САУ 2С3 "Акация" с пятью членами экипажа и боекомплектом, 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему. В районе Николаевки и Тягиновки противник потерял десять боевиков ранеными, троих убитыми.На Каховском направлении группировкой "Днепр" уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе Веселого. Здесь противник потерял еще 17 человек убитыми и 15 ранеными и две единицы автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружениеАрмия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНРДобровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу

https://crimea.ria.ru/20230610/vsu-udarili-po-punktu-razmescheniya-na-arabatskoy-strelke--est-pogibshiy-1129297004.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости