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Сотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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Сотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую область
Сотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Сотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую область
ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, за минувшие сутки атакам украинских боевиков подверглись РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T11:26
2023-06-10T11:26
обстрелы белгородской области
белгород
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, за минувшие сутки атакам украинских боевиков подверглись Белгород и Шебекино, а также десять сел и поселков региона, в результате ранена местная жительница. Обстрелы Белгорода и трех районов областиПо данным Гладкова, в Белгородском районе 25 минометных снарядов выпущено по Журавлевке и Нехотеевке, также зафиксированы обстрелы Никольского. В Волоконовском районе из ствольной артиллерии обстреляли Тишанку. В Грайворонском городском округе по селу Смородино выпущено два снаряда. Противник сбросил две гранаты на территории рядом с селом Дроновка. Во всех случаях есть повреждения инфраструктуры, пострадавших нет.Также губернатор напомнил о падении беспилотника на офисное здание в Белгороде, и двух воздушных целях, сбитых на подлете к городу. Ситуация в ШебекиноКроме того, противник за сутки выпустил 10 снарядов из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке, 15 - по Мирному, в селе Белянка зафиксировано два прилета, в Терезовке - еще три. В этих населенных пунктах никто не пострадал."По Нижнему Березово ВСУ били пять раз. Есть одна пострадавшая – женщина с легким осколочным ранением ноги. От госпитализации отказалась", - написал глава региона.ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области РФ, сутками ранее боевики выпустили мирным населенным пунктам сотни снарядов. Читайте также на РИА Новости КрымДроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный жительПо Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядовПод Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики
https://crimea.ria.ru/20230609/v-belgorode-bespilotnik-upal-na-ofisy-i-zagorelsya-1129289587.html
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шебекино (город в белгородской области)
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обстрелы белгородской области, белгород, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, общество, новости
Сотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ бьют по Белгородской области с дронов и тяжелой артиллерии - данные за сутки

11:26 10.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСотрудник МЧС России на месте взрыва в Белгороде
Сотрудник МЧС России на месте взрыва в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, за минувшие сутки атакам украинских боевиков подверглись Белгород и Шебекино, а также десять сел и поселков региона, в результате ранена местная жительница.

Обстрелы Белгорода и трех районов области

По данным Гладкова, в Белгородском районе 25 минометных снарядов выпущено по Журавлевке и Нехотеевке, также зафиксированы обстрелы Никольского. В Волоконовском районе из ствольной артиллерии обстреляли Тишанку. В Грайворонском городском округе по селу Смородино выпущено два снаряда. Противник сбросил две гранаты на территории рядом с селом Дроновка. Во всех случаях есть повреждения инфраструктуры, пострадавших нет.
Также губернатор напомнил о падении беспилотника на офисное здание в Белгороде, и двух воздушных целях, сбитых на подлете к городу.
В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием
Вчера, 16:11
В Белгороде беспилотник упал на офисы и загорелся

Ситуация в Шебекино

"По Шебекинскому городскому округу выпущено 82 единицы различных боеприпасов, зафиксировано восемь сбросов взрывных устройств с БПЛА. В Шебекино удары наносились по окраинам города. Пострадавших нет. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется", - сообщил Гладков.
Кроме того, противник за сутки выпустил 10 снарядов из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке, 15 - по Мирному, в селе Белянка зафиксировано два прилета, в Терезовке - еще три. В этих населенных пунктах никто не пострадал.
"По Нижнему Березово ВСУ били пять раз. Есть одна пострадавшая – женщина с легким осколочным ранением ноги. От госпитализации отказалась", - написал глава региона.
Аптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области РФ, сутками ранее боевики выпустили мирным населенным пунктам сотни снарядов.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУПроисшествияОбществоНовости
 
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