https://crimea.ria.ru/20230610/sotni-snaryadov-i-desyatki-dronov---ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1129299465.html

Сотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую область

Сотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Сотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую область

ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, за минувшие сутки атакам украинских боевиков подверглись РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T11:26

2023-06-10T11:26

2023-06-10T11:26

обстрелы белгородской области

белгород

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, за минувшие сутки атакам украинских боевиков подверглись Белгород и Шебекино, а также десять сел и поселков региона, в результате ранена местная жительница. Обстрелы Белгорода и трех районов областиПо данным Гладкова, в Белгородском районе 25 минометных снарядов выпущено по Журавлевке и Нехотеевке, также зафиксированы обстрелы Никольского. В Волоконовском районе из ствольной артиллерии обстреляли Тишанку. В Грайворонском городском округе по селу Смородино выпущено два снаряда. Противник сбросил две гранаты на территории рядом с селом Дроновка. Во всех случаях есть повреждения инфраструктуры, пострадавших нет.Также губернатор напомнил о падении беспилотника на офисное здание в Белгороде, и двух воздушных целях, сбитых на подлете к городу. Ситуация в ШебекиноКроме того, противник за сутки выпустил 10 снарядов из РСЗО "Град" по Новой Таволжанке, 15 - по Мирному, в селе Белянка зафиксировано два прилета, в Терезовке - еще три. В этих населенных пунктах никто не пострадал."По Нижнему Березово ВСУ били пять раз. Есть одна пострадавшая – женщина с легким осколочным ранением ноги. От госпитализации отказалась", - написал глава региона.ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области РФ, сутками ранее боевики выпустили мирным населенным пунктам сотни снарядов. Читайте также на РИА Новости КрымДроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный жительПо Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядовПод Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики

https://crimea.ria.ru/20230609/v-belgorode-bespilotnik-upal-na-ofisy-i-zagorelsya-1129289587.html

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белгород

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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