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Над Белгородом ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу - Гладков
Над Белгородом ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу - Гладков - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Над Белгородом ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу - Гладков
ПВО сработала над Белгородом, сбиты две воздушные цели на подлете к городу, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T12:15
2023-06-09T12:15
2023-06-09T12:30
белгород
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. ПВО сработала над Белгородом, сбиты две воздушные цели на подлете к городу, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее, утром 9 июня, в Воронеже дрон упал на жилую многоэтажку, пострадали трое человек.
https://crimea.ria.ru/20230609/chislo-postradavshikh-rastet---chto-proiskhodit-v-voronezhe-posle-ataki-drona-1129281550.html
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белгород, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, происшествия, безопасность, новости
Над Белгородом ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу - Гладков
ПВО сработала над Белгородом, сбиты две воздушные цели на подлете к городу - Гладков
12:15 09.06.2023 (обновлено: 12:30 09.06.2023)