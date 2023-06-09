https://crimea.ria.ru/20230609/nad-belgorodom-pvo-sbity-dve-vozdushnye-tseli-na-podlete-k-gorodu---gladkov-1129282935.html

Над Белгородом ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу - Гладков

Над Белгородом ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу - Гладков - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Над Белгородом ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу - Гладков

ПВО сработала над Белгородом, сбиты две воздушные цели на подлете к городу, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T12:15

2023-06-09T12:15

2023-06-09T12:30

белгород

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

происшествия

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. ПВО сработала над Белгородом, сбиты две воздушные цели на подлете к городу, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее, утром 9 июня, в Воронеже дрон упал на жилую многоэтажку, пострадали трое человек.

https://crimea.ria.ru/20230609/chislo-postradavshikh-rastet---chto-proiskhodit-v-voronezhe-posle-ataki-drona-1129281550.html

белгород

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2023

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белгород, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, происшествия, безопасность, новости