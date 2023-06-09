https://crimea.ria.ru/20230609/v-voronezhe-upal-bpla---est-ranenye--1129280044.html

В Воронеже БПЛА упал на многоэтажку - есть раненые

В Воронеже БПЛА упал на многоэтажку - есть раненые - РИА Новости Крым, 09.06.2023

В Воронеже БПЛА упал на многоэтажку - есть раненые

В Воронеже в результате падения беспилотника ранены два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T10:39

2023-06-09T10:39

2023-06-09T11:06

воронеж

воронежская область

происшествия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

александр гусев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Воронеже в результате падения беспилотника ранены два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.По предварительным данным в результате падения дрона ранены двое человек.ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по регионам РФ, в том числе с помощью беспилотников. Ранее БПЛА атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях, ряд беспилотных атак был совершен на нефтеперерабатывающие предприятия 27 мая, беспилотный летательный аппарат упал возле деревни Ерохино Тверской области. Еще раньше упавший дрон с американским двигателем обнаружили возле подмосковного Ногинска. Регулярные беспилотные атаки совершаются на приграничные регионы, в частности ВСУ пытаются атаковать мирные населенные пункты Белгородской области.Атаки дронов отражают в Крыму и Севастополе. В ночь на 3 мая Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.По мнению экспертов, усиление беспилотных атак на Россию со стороны Украины требует выработки новых, комплексных подходов к их обнаружению и уничтожению с учетом адаптации ПВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный жительКрым ночью пытались атаковать девять беспилотников - АксеновБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), александр гусев