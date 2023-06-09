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В Воронеже БПЛА упал на многоэтажку - есть раненые - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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В Воронеже БПЛА упал на многоэтажку - есть раненые
В Воронеже БПЛА упал на многоэтажку - есть раненые - РИА Новости Крым, 09.06.2023
В Воронеже БПЛА упал на многоэтажку - есть раненые
В Воронеже в результате падения беспилотника ранены два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T10:39
2023-06-09T11:06
воронеж
воронежская область
происшествия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Воронеже в результате падения беспилотника ранены два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.По предварительным данным в результате падения дрона ранены двое человек.ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по регионам РФ, в том числе с помощью беспилотников. Ранее БПЛА атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях, ряд беспилотных атак был совершен на нефтеперерабатывающие предприятия 27 мая, беспилотный летательный аппарат упал возле деревни Ерохино Тверской области. Еще раньше упавший дрон с американским двигателем обнаружили возле подмосковного Ногинска. Регулярные беспилотные атаки совершаются на приграничные регионы, в частности ВСУ пытаются атаковать мирные населенные пункты Белгородской области.Атаки дронов отражают в Крыму и Севастополе. В ночь на 3 мая Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.По мнению экспертов, усиление беспилотных атак на Россию со стороны Украины требует выработки новых, комплексных подходов к их обнаружению и уничтожению с учетом адаптации ПВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный жительКрым ночью пытались атаковать девять беспилотников - АксеновБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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воронеж, воронежская область, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), александр гусев
В Воронеже БПЛА упал на многоэтажку - есть раненые

Губернатор Гусев: в Воронеже в результате падения беспилотника на жилой дом ранены двое

10:39 09.06.2023 (обновлено: 11:06 09.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Воронеже в результате падения беспилотника ранены два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте", - сообщил руководитель области.

По предварительным данным в результате падения дрона ранены двое человек.
ВСУ предпринимают регулярные попытки ударить по регионам РФ, в том числе с помощью беспилотников. Ранее БПЛА атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях, ряд беспилотных атак был совершен на нефтеперерабатывающие предприятия 27 мая, беспилотный летательный аппарат упал возле деревни Ерохино Тверской области. Еще раньше упавший дрон с американским двигателем обнаружили возле подмосковного Ногинска. Регулярные беспилотные атаки совершаются на приграничные регионы, в частности ВСУ пытаются атаковать мирные населенные пункты Белгородской области.
Атаки дронов отражают в Крыму и Севастополе. В ночь на 3 мая Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
По мнению экспертов, усиление беспилотных атак на Россию со стороны Украины требует выработки новых, комплексных подходов к их обнаружению и уничтожению с учетом адаптации ПВО.
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ВоронежВоронежская областьПроисшествияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр Гусев
 
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