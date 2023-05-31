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На территорию Ильского нефтезавода упал беспилотник - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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На территорию Ильского нефтезавода упал беспилотник
На территорию Ильского нефтезавода упал беспилотник - РИА Новости Крым, 31.05.2023
На территорию Ильского нефтезавода упал беспилотник
Утром 31 мая на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в оперативном штабе... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T09:52
2023-05-31T09:56
краснодарский край
кубань
россия
беспилотник (дрон)
происшествия
новости
ильский нпз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Утром 31 мая на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.На месте работают представители спецслужб и правоохранительных органов. Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет, не повреждена и инфраструктура нефтезавода. "В 9.20 упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками", - добавили в оперштабе.Ранее в среду из-за падения беспилотника в Северском районе Краснодарского края вспыхнул пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, загорелась одна из установок по перегонке мазута. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров и полностью потушен в кратчайшие сроки. Это уже не первая поптытка атаковать нефтеперерабатывающие заводы Кубани. 28 мая при попытке атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае были нейтрализованы несколько беспилотников. Отмечается, что БПЛА достигли Северского района, но атаковать его не успели. Кроме того, 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на этом же нефтезаводе загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известноАтака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решенийБеспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае
https://crimea.ria.ru/20230511/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-klintsovskuyu-neftebazu-1128653650.html
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краснодарский край, кубань, россия, беспилотник (дрон), происшествия, новости, ильский нпз
На территорию Ильского нефтезавода упал беспилотник

В Краснодарском крае неустановленный беспилотник упал на Ильский нефтезавод

09:52 31.05.2023 (обновлено: 09:56 31.05.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающие заводы Краснодарского края
Нефтеперерабатывающие заводы Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Утром 31 мая на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"По сообщению ЕДДС Северского района, около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло", - сказано в сообщении.
На месте работают представители спецслужб и правоохранительных органов. Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет, не повреждена и инфраструктура нефтезавода.
"В 9.20 упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками", - добавили в оперштабе.
Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
11 мая, 10:24
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Ранее в среду из-за падения беспилотника в Северском районе Краснодарского края вспыхнул пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, загорелась одна из установок по перегонке мазута. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров и полностью потушен в кратчайшие сроки.
Это уже не первая поптытка атаковать нефтеперерабатывающие заводы Кубани. 28 мая при попытке атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае были нейтрализованы несколько беспилотников. Отмечается, что БПЛА достигли Северского района, но атаковать его не успели. Кроме того, 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на этом же нефтезаводе загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.
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Краснодарский крайКубаньРоссияБеспилотник (дрон)ПроисшествияНовостиИльский НПЗ
 
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