На территорию Ильского нефтезавода упал беспилотник
В Краснодарском крае неустановленный беспилотник упал на Ильский нефтезавод
09:52 31.05.2023 (обновлено: 09:56 31.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Утром 31 мая на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"По сообщению ЕДДС Северского района, около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло", - сказано в сообщении.
На месте работают представители спецслужб и правоохранительных органов. Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет, не повреждена и инфраструктура нефтезавода.
"В 9.20 упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками", - добавили в оперштабе.
Ранее в среду из-за падения беспилотника в Северском районе Краснодарского края вспыхнул пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, загорелась одна из установок по перегонке мазута. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров и полностью потушен в кратчайшие сроки.
Это уже не первая поптытка атаковать нефтеперерабатывающие заводы Кубани. 28 мая при попытке атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае были нейтрализованы несколько беспилотников. Отмечается, что БПЛА достигли Северского района, но атаковать его не успели. Кроме того, 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на этом же нефтезаводе загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.
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