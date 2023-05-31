https://crimea.ria.ru/20230531/na-territoriyu-ilskogo-neftezavoda-upal-bespilotnik-1129094040.html

На территорию Ильского нефтезавода упал беспилотник

На территорию Ильского нефтезавода упал беспилотник - РИА Новости Крым, 31.05.2023

На территорию Ильского нефтезавода упал беспилотник

Утром 31 мая на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в оперативном штабе... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T09:52

2023-05-31T09:52

2023-05-31T09:56

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Утром 31 мая на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода упал неустановленный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.На месте работают представители спецслужб и правоохранительных органов. Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет, не повреждена и инфраструктура нефтезавода. "В 9.20 упавший аппарат в целях безопасности был уничтожен взрывотехниками", - добавили в оперштабе.Ранее в среду из-за падения беспилотника в Северском районе Краснодарского края вспыхнул пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, загорелась одна из установок по перегонке мазута. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров и полностью потушен в кратчайшие сроки. Это уже не первая поптытка атаковать нефтеперерабатывающие заводы Кубани. 28 мая при попытке атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае были нейтрализованы несколько беспилотников. Отмечается, что БПЛА достигли Северского района, но атаковать его не успели. Кроме того, 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на этом же нефтезаводе загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известноАтака БПЛА на Москву - это ответ Киева на удар по центру принятия решенийБеспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае

https://crimea.ria.ru/20230511/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-klintsovskuyu-neftebazu-1128653650.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, россия, беспилотник (дрон), происшествия, новости, ильский нпз