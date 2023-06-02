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Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях
Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях
Два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, пострадавших и критических повреждений нет. Об этом сообщил врио губернатора РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T08:55
2023-06-02T08:55
2023-06-02T11:40
курская область
смоленск
пво
беспилотник (дрон)
безопасность
роман старовойт
василий анохин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, пострадавших и критических повреждений нет. Об этом сообщил врио губернатора Василий Анохин.Он отметил, что серьезных повреждений и пожаров на объектах нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий.В ночь на пятницу беспилотники пытались атаковать и Курскую область."Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета", - проинформировал губернатор области Роман Старовойт.Позже он сообщил, что рядом с Курском системой ПВО сбито еще несколько украинских беспилотников.Ранее сообщалось, что на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода на Кубани упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения БПЛА разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известноБеспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области
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курская область, смоленск, пво, беспилотник (дрон), безопасность, роман старовойт, василий анохин
Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях
Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях - власти
08:55 02.06.2023 (обновлено: 11:40 02.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, пострадавших и критических повреждений нет. Об этом сообщил врио губернатора Василий Анохин.
"Сегодня около трех часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что серьезных повреждений и пожаров на объектах нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий.
В ночь на пятницу беспилотники пытались атаковать и Курскую область.
"Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета", - проинформировал губернатор области Роман Старовойт.
Позже он сообщил, что рядом с Курском системой ПВО сбито еще несколько украинских беспилотников.
Ранее сообщалось, что на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода на Кубани упал неустановленный беспилотный аппарат
. В результате падения БПЛА разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло.
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