https://crimea.ria.ru/20230602/bespilotniki-atakovali-obekty-tek-v-smolenskoy-i-kurskoy-oblastyakh-1129140307.html

Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях

Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Смоленской и Курской областях

Два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, пострадавших и критических повреждений нет. Об этом сообщил врио губернатора РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T08:55

2023-06-02T08:55

2023-06-02T11:40

курская область

смоленск

пво

беспилотник (дрон)

безопасность

роман старовойт

василий анохин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, пострадавших и критических повреждений нет. Об этом сообщил врио губернатора Василий Анохин.Он отметил, что серьезных повреждений и пожаров на объектах нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий.В ночь на пятницу беспилотники пытались атаковать и Курскую область."Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета", - проинформировал губернатор области Роман Старовойт.Позже он сообщил, что рядом с Курском системой ПВО сбито еще несколько украинских беспилотников.Ранее сообщалось, что на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода на Кубани упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения БПЛА разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известноБеспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области

https://crimea.ria.ru/20230531/na-territoriyu-ilskogo-neftezavoda-upal-bespilotnik-1129094040.html

курская область

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курская область, смоленск, пво, беспилотник (дрон), безопасность, роман старовойт, василий анохин