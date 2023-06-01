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"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области
"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области - РИА Новости Крым, 01.06.2023
"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области
Воронка образовалась в Калужской области после падения "неопознанного объекта". Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T12:06
2023-06-01T12:06
2023-06-01T12:06
калужская область
безопасность
новости
происшествия
владислав шапша
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Воронка образовалась в Калужской области после падения "неопознанного объекта". Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет. На месте работает подразделение МЧС.В октябре власти Калужской области обязали владельцев беспилотников заранее предупреждать об их запуске.На юге Калужской области сбили беспилотникПопытка диверсии в Калужской области: ФСБ задержала подросткаТеракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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калужская область, безопасность, новости, происшествия, владислав шапша, взрыв
"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области
В Калужской области упал и взорвался неопознанный объект - власти