https://crimea.ria.ru/20230601/neopoznannyy-obekt-upal-i-vzorvalsya-v-kaluzhskoy-oblasti-1129125541.html

"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области

"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области - РИА Новости Крым, 01.06.2023

"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области

Воронка образовалась в Калужской области после падения "неопознанного объекта". Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T12:06

2023-06-01T12:06

2023-06-01T12:06

калужская область

безопасность

новости

происшествия

владислав шапша

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Воронка образовалась в Калужской области после падения "неопознанного объекта". Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет. На месте работает подразделение МЧС.В октябре власти Калужской области обязали владельцев беспилотников заранее предупреждать об их запуске.На юге Калужской области сбили беспилотникПопытка диверсии в Калужской области: ФСБ задержала подросткаТеракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ

калужская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, безопасность, новости, происшествия, владислав шапша, взрыв