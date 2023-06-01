Рейтинг@Mail.ru
"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области - РИА Новости Крым, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230601/neopoznannyy-obekt-upal-i-vzorvalsya-v-kaluzhskoy-oblasti-1129125541.html
"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области
"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области - РИА Новости Крым, 01.06.2023
"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области
Воронка образовалась в Калужской области после падения "неопознанного объекта". Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T12:06
2023-06-01T12:06
калужская область
безопасность
новости
происшествия
владислав шапша
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/01/1129125030_0:215:1160:868_1920x0_80_0_0_446504935e42010da3e0346c10a1a4bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Воронка образовалась в Калужской области после падения "неопознанного объекта". Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет. На месте работает подразделение МЧС.В октябре власти Калужской области обязали владельцев беспилотников заранее предупреждать об их запуске.На юге Калужской области сбили беспилотникПопытка диверсии в Калужской области: ФСБ задержала подросткаТеракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ
калужская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/01/1129125030_3:0:1160:868_1920x0_80_0_0_606ef7ef71e28d0e84644d725d71743b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калужская область, безопасность, новости, происшествия, владислав шапша, взрыв
"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области

В Калужской области упал и взорвался неопознанный объект - власти

12:06 01.06.2023
 
© Владислав ШапшаВоронка в Калужской области после падения неопознанного объекта
Воронка в Калужской области после падения неопознанного объекта
© Владислав Шапша
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Воронка образовалась в Калужской области после падения "неопознанного объекта". Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Сегодня в 10.11 в Дзержинском районе Калужской области, в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы", - написал глава региона в соцсетях.
Он уточнил, что пострадавших и повреждений нет. На месте работает подразделение МЧС.
В октябре власти Калужской области обязали владельцев беспилотников заранее предупреждать об их запуске.
На юге Калужской области сбили беспилотник
Попытка диверсии в Калужской области: ФСБ задержала подростка
Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ
 
Калужская областьБезопасностьНовостиПроисшествияВладислав ШапшаВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:55Несколько сел в Белгородской области под обстрелом ВСУ
14:46Почему в лигу чемпионата России прошел только один клуб Крыма
14:21Введет ли НАТО свои войска на Украину – мнение
14:02Российская ПВО сбила украинский самолет в Запорожской области
13:48Смертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗа
13:43Почти 700 уничтоженных боевиков за сутки: потери ВСУ растут
13:29Аксенов поручил ужесточить наказание за несанкционированный сброс отходов
12:51Из пещеры – в лидеры страны: Си Цзиньпину – 70 лет
12:47Российские военные сорвали попытку вторжения ВСУ в Шебекино
12:44В Турции опубликовали итоговые результаты выборов президента
12:23Шебекино снова под ударом: горит общежитие, город обесточен
12:06"Неопознанный объект" упал и взорвался в Калужской области
12:00Глава Следкома Крыма: с детьми нужно говорить и их надо слышать
11:46РНКБ в День защиты детей посчитал траты владельцев детских карт
11:32Члены ячейки "Хизб ут-Тахрир"* в Севастополе получили от 12 до 17 лет
11:29Футбольный клуб "Севастополь" будет играть в чемпионате России
11:07Эксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде
10:31Школа в Белгородской области попала под обстрел ВСУ – ранены два учителя
10:25Выбили три зуба: боевики ВСУ жестоко избили жителя Херсона
10:00Керченская переправа 1 июня: погода, очередь и ограничения
Лента новостейМолния