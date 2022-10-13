https://crimea.ria.ru/20221013/na-yuge-kaluzhskoy-oblasti-sbili-bespilotnik-1124853960.html
На юге Калужской области сбили беспилотник
На юге Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 13.10.2022
На юге Калужской области сбили беспилотник
Средства ПВО уничтожили беспилотник на юге Калужской области. В результате никто не пострадал, обломки упали в безлюдной местности, сообщил губернатор Владислав РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T12:13
2022-10-13T12:13
2022-10-13T12:15
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили беспилотник на юге Калужской области. В результате никто не пострадал, обломки упали в безлюдной местности, сообщил губернатор Владислав Шапша.По информации главы региона, объект полностью уничтожен возле деревни Салово силами ПВО "Панцирь".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 7 октября на военном аэродроме "Шайковка" в Калужской области упал беспилотник.
https://crimea.ria.ru/20221013/soyuznye-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-dnr-1124850496.html
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РИА Новости Крым
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происшествия, всу (вооруженные силы украины)
На юге Калужской области сбили беспилотник
ПВО уничтожил беспилотник в Калужской области
12:13 13.10.2022 (обновлено: 12:15 13.10.2022)