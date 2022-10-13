Рейтинг@Mail.ru
На юге Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221013/na-yuge-kaluzhskoy-oblasti-sbili-bespilotnik-1124853960.html
На юге Калужской области сбили беспилотник
На юге Калужской области сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 13.10.2022
На юге Калужской области сбили беспилотник
Средства ПВО уничтожили беспилотник на юге Калужской области. В результате никто не пострадал, обломки упали в безлюдной местности, сообщил губернатор Владислав РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T12:13
2022-10-13T12:15
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124111821_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6d2d0768f973613f68390b912d69de30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили беспилотник на юге Калужской области. В результате никто не пострадал, обломки упали в безлюдной местности, сообщил губернатор Владислав Шапша.По информации главы региона, объект полностью уничтожен возле деревни Салово силами ПВО "Панцирь".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 7 октября на военном аэродроме "Шайковка" в Калужской области упал беспилотник.
https://crimea.ria.ru/20221013/soyuznye-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-dnr-1124850496.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124111821_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_c9026c9557ae3ecf526a907e60f1c6a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, всу (вооруженные силы украины)
На юге Калужской области сбили беспилотник

ПВО уничтожил беспилотник в Калужской области

12:13 13.10.2022 (обновлено: 12:15 13.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили беспилотник на юге Калужской области. В результате никто не пострадал, обломки упали в безлюдной местности, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"На юге Калужской области силы противовоздушной обороны сбили неопознанный беспилотник. Пострадавших нет, гражданская инфраструктура не пострадал. Средства ПВО надежно закрывают наше небо", – написал в своем Telegram-канале Владислав Шапша.

По информации главы региона, объект полностью уничтожен возле деревни Салово силами ПВО "Панцирь".
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 7 октября на военном аэродроме "Шайковка" в Калужской области упал беспилотник.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
10:02
Союзные войска освободили два населенных пункта ДНР
 
ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Когда Белоруссия начнет воевать – Совбез республики
12:20Как ответит Запад в случае ядерной атаки против Украины - Боррель
12:20Перейдут ли школы Крыма на удаленку из-за лжеминеров – Аксенов
12:13На юге Калужской области сбили беспилотник
12:02Кирпичом по голове: в Симферополе рецидивист покалечил знакомого
11:39"Санкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана
11:28Украина получила еще 1,3 млрд долларов от МВФ – власти
11:10Цветные революции и санкции Запада приближают третью мировую – Лукашенко
11:09Европа усиливает противоракетную оборону – СМИ
10:58Первый поезд "Ласточка" отправился по Крымскому мосту на материк
10:53Часть Крыма в четверг останется без воды - адреса
10:43Сводка по COVID-19: в Крыму и Севастополе новые летальные исходы
10:39В Бахчисарае эвакуировали школы и сады
10:31Amnesty International уличила Латвию в пытках мигрантов на границе
10:13В Керчи "заминировали" школы, детсады и поликлинику
10:06Турция добивается скорейшего достижения перемирия на Украине
10:02Союзные войска освободили два населенных пункта ДНР
09:47Володин сделал предупреждение Киеву
09:41Нужно пересмотреть принципы мировой финансовой системы – Путин
09:34Эрдоган предложил обновить систему мировой безопасности
Лента новостейМолния