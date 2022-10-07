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Взрыв в Калужской области: на военном аэродроме упал беспилотник - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Взрыв в Калужской области: на военном аэродроме упал беспилотник
Взрыв в Калужской области: на военном аэродроме упал беспилотник - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Взрыв в Калужской области: на военном аэродроме упал беспилотник
На военном аэродроме в Калужской области в результате падения беспилотного летательного аппарата произошел взрыв, сообщает губернатор Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T13:50
2022-10-07T13:50
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. На военном аэродроме в Калужской области в результате падения беспилотного летательного аппарата произошел взрыв, сообщает губернатор Владислав Шапша.Инцидент произошел на военном аэродроме "Шайковка". По предварительной информации, аппарат "прилетел со стороны границы".Калужская область входит в состав Центрального федерального округа. Регион граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской областями.
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происшествия, российская федерация (россия, рф)
Взрыв в Калужской области: на военном аэродроме упал беспилотник

На военном аэродроме "Шайковка" в Калужской области упал беспилотник

13:50 07.10.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВзрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. На военном аэродроме в Калужской области в результате падения беспилотного летательного аппарата произошел взрыв, сообщает губернатор Владислав Шапша.
Инцидент произошел на военном аэродроме "Шайковка". По предварительной информации, аппарат "прилетел со стороны границы".
"Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося", – написал Шапша в своем Telegram-канале.
Калужская область входит в состав Центрального федерального округа. Регион граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской областями.
 
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