https://crimea.ria.ru/20221007/vzryv-v-kaluzhskoy-oblasti-na-voennom-aerodrome-upal-bespilotnik-1124749782.html

Взрыв в Калужской области: на военном аэродроме упал беспилотник

Взрыв в Калужской области: на военном аэродроме упал беспилотник - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Взрыв в Калужской области: на военном аэродроме упал беспилотник

На военном аэродроме в Калужской области в результате падения беспилотного летательного аппарата произошел взрыв, сообщает губернатор Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T13:50

2022-10-07T13:50

2022-10-07T13:50

происшествия

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. На военном аэродроме в Калужской области в результате падения беспилотного летательного аппарата произошел взрыв, сообщает губернатор Владислав Шапша.Инцидент произошел на военном аэродроме "Шайковка". По предварительной информации, аппарат "прилетел со стороны границы".Калужская область входит в состав Центрального федерального округа. Регион граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской областями.

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, российская федерация (россия, рф)