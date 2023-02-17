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Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ
Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ
На одном из химических предприятий Калужской области предотвращен теракт, который планировали сторонники "Исламского государства"*. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T10:52
2023-02-17T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. На одном из химических предприятий Калужской области предотвращен теракт, который планировали сторонники "Исламского государства"*. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Во время задержания террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем со стороны сотрудников ФСБ. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.Во время обыска по месту проживания террористов следователи обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство большой мощности. А также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.Как пояснили в ФСБ, террористы "присягнули на верность запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", а после совершения преступления планировали убыть в зону вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.* террористическая организация, запрещена в России.Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на административном объекте на Ставрополье.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе предотвращен теракт - ФСБВ Энергодаре предотвращен терактВ Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), калуга, безопасность, происшествия, общество, новости
Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ

Сторонники ИГ* планировали подрыв цистерн на химическом предприятии Калужской области

10:52 17.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. На одном из химических предприятий Калужской области предотвращен теракт, который планировали сторонники "Исламского государства"*. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
"ФСБ РФ в Калужской области предотвращен террористический акт на предприятии химической промышленности, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона", – говорится в сообщении. Для подрыва цистерн с горюче-смазочными материалами злоумышленники планировали использовать самодельное взрывное устройство и зажигательные смеси.
Во время задержания террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем со стороны сотрудников ФСБ. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.
Во время обыска по месту проживания террористов следователи обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство большой мощности. А также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Как пояснили в ФСБ, террористы "присягнули на верность запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", а после совершения преступления планировали убыть в зону вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.
* террористическая организация, запрещена в России.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на административном объекте на Ставрополье.
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