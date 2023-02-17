https://crimea.ria.ru/20230217/terakt-na-khimicheskom-predpriyatii-kaluzhskoy-oblasti-predotvratila-fsb-1127041110.html
Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ
Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ
На одном из химических предприятий Калужской области предотвращен теракт, который планировали сторонники "Исламского государства"*. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T10:52
2023-02-17T10:52
2023-02-17T10:52
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
калуга
безопасность
происшествия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a9d1ae84b870cbdf779a821d7ceb8d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. На одном из химических предприятий Калужской области предотвращен теракт, который планировали сторонники "Исламского государства"*. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Во время задержания террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем со стороны сотрудников ФСБ. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.Во время обыска по месту проживания террористов следователи обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство большой мощности. А также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.Как пояснили в ФСБ, террористы "присягнули на верность запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", а после совершения преступления планировали убыть в зону вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.* террористическая организация, запрещена в России.Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на административном объекте на Ставрополье.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе предотвращен теракт - ФСБВ Энергодаре предотвращен терактВ Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы
калуга
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902805_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_434a1615f23b4202785600bb4e9726a9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), калуга, безопасность, происшествия, общество, новости
Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ
Сторонники ИГ* планировали подрыв цистерн на химическом предприятии Калужской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. На одном из химических предприятий Калужской области предотвращен теракт, который планировали сторонники "Исламского государства"*. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
"ФСБ РФ в Калужской области предотвращен террористический акт на предприятии химической промышленности, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона", – говорится в сообщении. Для подрыва цистерн с горюче-смазочными материалами злоумышленники планировали использовать самодельное взрывное устройство и зажигательные смеси.
Во время задержания террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем со стороны сотрудников ФСБ. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.
Во время обыска по месту проживания террористов следователи обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство большой мощности. А также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Как пояснили в ФСБ, террористы "присягнули на верность запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", а после совершения преступления планировали убыть в зону вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.
* террористическая организация, запрещена в России.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт
на административном объекте на Ставрополье.
Читайте также на РИА Новости Крым: