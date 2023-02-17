https://crimea.ria.ru/20230217/terakt-na-khimicheskom-predpriyatii-kaluzhskoy-oblasti-predotvratila-fsb-1127041110.html

Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ

Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Теракт на химическом предприятии Калужской области предотвратила ФСБ

На одном из химических предприятий Калужской области предотвращен теракт, который планировали сторонники "Исламского государства"*. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T10:52

2023-02-17T10:52

2023-02-17T10:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. На одном из химических предприятий Калужской области предотвращен теракт, который планировали сторонники "Исламского государства"*. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Во время задержания террористы оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем со стороны сотрудников ФСБ. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.Во время обыска по месту проживания террористов следователи обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство большой мощности. А также емкости с зажигательной смесью, огнестрельное оружие и боеприпасы.Как пояснили в ФСБ, террористы "присягнули на верность запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", а после совершения преступления планировали убыть в зону вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.* террористическая организация, запрещена в России.Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на административном объекте на Ставрополье.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе предотвращен теракт - ФСБВ Энергодаре предотвращен терактВ Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), калуга, безопасность, происшествия, общество, новости