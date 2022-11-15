https://crimea.ria.ru/20221115/fsb-predotvratila-terakt-v-sevastopole-1125381719.html

В Севастополе предотвращен теракт - ФСБ

В Севастополе предотвращен теракт - ФСБ - РИА Новости Крым, 15.11.2022

В Севастополе предотвращен теракт - ФСБ

В Севастополе задержали местного жителя, сторонника украинского национализма, который планировал поджечь склад с топливом. Об этом сообщили в УФСБ России. РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T16:00

2022-11-15T16:00

2022-11-15T16:11

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали местного жителя, сторонника украинского национализма, который планировал поджечь склад с топливом. Об этом сообщили в УФСБ России.По месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания.Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Ленинский районный суд Севастополя отправил его под стражу на два месяца.Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства совершения преступления и круг причастных лиц.

https://crimea.ria.ru/20221101/v-sevastopole-sbili-bespilotnik-1125185490.html

https://crimea.ria.ru/20221027/gubernator-sevastopolya-rasskazal-ob-atake-bespilotnika-na-tes-1125114058.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, севастополь