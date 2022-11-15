https://crimea.ria.ru/20221115/fsb-predotvratila-terakt-v-sevastopole-1125381719.html
В Севастополе предотвращен теракт - ФСБ
В Севастополе предотвращен теракт - ФСБ - РИА Новости Крым, 15.11.2022
В Севастополе предотвращен теракт - ФСБ
В Севастополе задержали местного жителя, сторонника украинского национализма, который планировал поджечь склад с топливом. Об этом сообщили в УФСБ России. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T16:00
2022-11-15T16:00
2022-11-15T16:11
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали местного жителя, сторонника украинского национализма, который планировал поджечь склад с топливом. Об этом сообщили в УФСБ России.По месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания.Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Ленинский районный суд Севастополя отправил его под стражу на два месяца.Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства совершения преступления и круг причастных лиц.
https://crimea.ria.ru/20221101/v-sevastopole-sbili-bespilotnik-1125185490.html
https://crimea.ria.ru/20221027/gubernator-sevastopolya-rasskazal-ob-atake-bespilotnika-na-tes-1125114058.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, севастополь
В Севастополе предотвращен теракт - ФСБ
ФСБ задержала севастопольца за подготовку теракта на складе с топливом
16:00 15.11.2022 (обновлено: 16:11 15.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали местного жителя, сторонника украинского национализма, который планировал поджечь склад с топливом. Об этом сообщили в УФСБ России.
"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершение террористического акта на территории Севастополя. Установлено, что 20-летний житель региона планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
По месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания.
Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Ленинский районный суд Севастополя отправил его под стражу на два месяца.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства совершения преступления и круг причастных лиц.