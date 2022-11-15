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В Севастополе предотвращен теракт - ФСБ - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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В Севастополе предотвращен теракт - ФСБ
В Севастополе предотвращен теракт - ФСБ - РИА Новости Крым, 15.11.2022
В Севастополе предотвращен теракт - ФСБ
В Севастополе задержали местного жителя, сторонника украинского национализма, который планировал поджечь склад с топливом. Об этом сообщили в УФСБ России. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T16:00
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали местного жителя, сторонника украинского национализма, который планировал поджечь склад с топливом. Об этом сообщили в УФСБ России.По месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания.Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Ленинский районный суд Севастополя отправил его под стражу на два месяца.Сейчас правоохранители проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают все обстоятельства совершения преступления и круг причастных лиц.
https://crimea.ria.ru/20221101/v-sevastopole-sbili-bespilotnik-1125185490.html
https://crimea.ria.ru/20221027/gubernator-sevastopolya-rasskazal-ob-atake-bespilotnika-na-tes-1125114058.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, севастополь
В Севастополе предотвращен теракт - ФСБ

ФСБ задержала севастопольца за подготовку теракта на складе с топливом

16:00 15.11.2022 (обновлено: 16:11 15.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали местного жителя, сторонника украинского национализма, который планировал поджечь склад с топливом. Об этом сообщили в УФСБ России.
"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершение террористического акта на территории Севастополя. Установлено, что 20-летний житель региона планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
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По месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации, а также листовки экстремистского содержания.
Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Ленинский районный суд Севастополя отправил его под стражу на два месяца.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияСевастополь
 
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