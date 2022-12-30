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В Энергодаре предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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В Энергодаре предотвращен теракт
В Энергодаре предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 30.12.2022
В Энергодаре предотвращен теракт
Российские силовики предотвратили теракт в Энергодаре, стоящий во дворе жилого дома автомобиль был начинен взрывчаткой. Об этом рассказали в администрации... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T14:05
2022-12-30T14:06
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
украина
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили теракт в Энергодаре, стоящий во дворе жилого дома автомобиль был начинен взрывчаткой. Об этом рассказали в администрации города.Автомобиль вывели не безопасное место и с соблюдением мер безопасности подорвали. Сейчас силовики устанавливают круг лиц, причастных к подготовке теракта.Ранее в Луганской Народной Республике российские военнослужащие ликвидировали боевика теробороны Вооруженных сил Украины, который в 2014 году вместе с режиссером Олегом Сенцовым готовил теракты в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20221230/boeviki-vsu-obstrelivayut-energodar-i-okrestnosti-zaporozhskoy-aes-1126214630.html
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), украина, новые регионы россии, новости
В Энергодаре предотвращен теракт

Власти: в Энергодаре предотвращен теракт с начиненным взрывчаткой автомобилем

14:05 30.12.2022 (обновлено: 14:06 30.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили теракт в Энергодаре, стоящий во дворе жилого дома автомобиль был начинен взрывчаткой. Об этом рассказали в администрации города.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили во дворе жилого дома автомобиль, начиненный взрывчатым веществом. Взрывное устройство представляло собой 155-мм артиллерийский снаряд, обложенный тротилом", - говорится в сообщении.
Автомобиль вывели не безопасное место и с соблюдением мер безопасности подорвали. Сейчас силовики устанавливают круг лиц, причастных к подготовке теракта.
Ранее в Луганской Народной Республике российские военнослужащие ликвидировали боевика теробороны Вооруженных сил Украины, который в 2014 году вместе с режиссером Олегом Сенцовым готовил теракты в Крыму.
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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