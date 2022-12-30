https://crimea.ria.ru/20221230/v-energodare-predotvraschen-terakt-1126215488.html

В Энергодаре предотвращен теракт

В Энергодаре предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 30.12.2022

В Энергодаре предотвращен теракт

Российские силовики предотвратили теракт в Энергодаре, стоящий во дворе жилого дома автомобиль был начинен взрывчаткой. Об этом рассказали в администрации... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T14:05

2022-12-30T14:05

2022-12-30T14:06

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

украина

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили теракт в Энергодаре, стоящий во дворе жилого дома автомобиль был начинен взрывчаткой. Об этом рассказали в администрации города.Автомобиль вывели не безопасное место и с соблюдением мер безопасности подорвали. Сейчас силовики устанавливают круг лиц, причастных к подготовке теракта.Ранее в Луганской Народной Республике российские военнослужащие ликвидировали боевика теробороны Вооруженных сил Украины, который в 2014 году вместе с режиссером Олегом Сенцовым готовил теракты в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20221230/boeviki-vsu-obstrelivayut-energodar-i-okrestnosti-zaporozhskoy-aes-1126214630.html

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), украина, новые регионы россии, новости