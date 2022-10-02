https://crimea.ria.ru/20221002/v-kabardino-balkarii-predotvraschen-terakt-ispolniteli-likvidirovany-1124692327.html

В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы

В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы - РИА Новости Крым, 02.10.2022

В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы

При попытке сопротивления ликвидированы исполнители теракта в Кабардино-Балкарии и задержан сообщник террористов. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ пишет РИА... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T15:32

2022-10-02T15:32

2022-10-02T15:32

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. При попытке сопротивления ликвидированы исполнители теракта в Кабардино-Балкарии и задержан сообщник террористов. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ пишет РИА Новости.Отмечается, что злоумышленники предприняли попытку установить взрывное устройство под железнодорожным полотном моста через канал имени В.И. Ленина."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Росгвардией предотвращен диверсионно-террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики. В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал имени В.И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном... Кроме того, задержан сообщник террористов", - говорится в сообщении.Отмечается, что при попытке сопротивления террористы были нейтрализованы, сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

https://crimea.ria.ru/20220930/fsb-predotvratila-terakt-protiv-voenkomatov-novosibirska-1124671401.html

https://crimea.ria.ru/20220922/fsb-predotvratila-terakt-posobnikov-sbu-na-neftegazovom-komplekse-1124582889.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия