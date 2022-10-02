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В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы
В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы - РИА Новости Крым, 02.10.2022
В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы
При попытке сопротивления ликвидированы исполнители теракта в Кабардино-Балкарии и задержан сообщник террористов. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ пишет РИА... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T15:32
2022-10-02T15:32
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. При попытке сопротивления ликвидированы исполнители теракта в Кабардино-Балкарии и задержан сообщник террористов. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ пишет РИА Новости.Отмечается, что злоумышленники предприняли попытку установить взрывное устройство под железнодорожным полотном моста через канал имени В.И. Ленина."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Росгвардией предотвращен диверсионно-террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики. В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал имени В.И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном... Кроме того, задержан сообщник террористов", - говорится в сообщении.Отмечается, что при попытке сопротивления террористы были нейтрализованы, сотрудники правоохранительных органов не пострадали.
https://crimea.ria.ru/20220930/fsb-predotvratila-terakt-protiv-voenkomatov-novosibirska-1124671401.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
В Кабардино-Балкарии предотвращен теракт: исполнители ликвидированы

ФСБ ликвидировала террористов при попытке сопротивления в Кабардино-Балкарии

15:32 02.10.2022
 
© ФСБ РФСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. При попытке сопротивления ликвидированы исполнители теракта в Кабардино-Балкарии и задержан сообщник террористов. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ пишет РИА Новости.
Отмечается, что злоумышленники предприняли попытку установить взрывное устройство под железнодорожным полотном моста через канал имени В.И. Ленина.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и Росгвардией предотвращен диверсионно-террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики. В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал имени В.И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном... Кроме того, задержан сообщник террористов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при попытке сопротивления террористы были нейтрализованы, сотрудники правоохранительных органов не пострадали.
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"В адресе проживания одного из преступников изъяты компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств, средства коммуникации, содержащие сведения, подтверждающие преступные намерения... Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям приготовление к диверсии, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств Уголовного кодекса Российской Федерации", - добавляется в сообщении.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Происшествия
 
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