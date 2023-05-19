https://crimea.ria.ru/20230519/bespilotniki-atakuyut-belgorodskuyu-oblast--est-postradavshie-1128834972.html

Беспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие

Беспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Беспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие

В пятницу граничащие с Украиной села Белгородской области подверглись обстрелу и атакам беспилотников. В результате ранения получил мирный житель. Об этом... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T16:29

2023-05-19T16:29

2023-05-19T16:56

обстрелы белгородской области

белгород

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В пятницу граничащие с Украиной села Белгородской области подверглись обстрелу и атакам беспилотников. В результате ранения получил мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранен мужчина, поврежден домТак, один из ударов пришелся на село Старый Хутор Валуйского округа. Там есть пострадавшие."Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший - мужчина с ранениями руки и ноги", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, один из снарядов украинских боевиков разрушил частный дом, осколками посечен автомобиль, повреждена ЛЭП."Оперативные и аварийные службы находятся на месте", - отметил Гладков.Во дворы падают беспилотникиТакже в пятницу днем в Белгороде во дворе многоквартирного дома упал беспилотник противника.В результате случившегося никто не пострадал. На месте работают взрывотехники и оперативные службы.Еще один беспилотник был сбит в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, пострадавших нет.Накануне двое мирных жителей погибли, еще один получил тяжелое ранение в результате атак украинских боевиков.Также сообщалось, что житель Белгородской области подорвался на украинской мине "Лепесток", серьезно травмировал ногу. Инцидент произошел в селе Черемошное.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь прилетов по Курской области – три села обесточеныДвое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известноСК установит виновных в атаке на российских пограничников под Курском

https://crimea.ria.ru/20230517/otorvalo-stopu-zhitel-belgorodskoy-oblasti-nastupil-na-minu-lepestok-1128772434.html

https://crimea.ria.ru/20230510/vozmeschenie-uscherba-biznes-belgorodskoy-oblasti-poluchit-kompensatsiyu-1128650495.html

белгород

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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обстрелы белгородской области, белгород, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество, новости