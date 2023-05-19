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Беспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Беспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие
Беспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Беспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие
В пятницу граничащие с Украиной села Белгородской области подверглись обстрелу и атакам беспилотников. В результате ранения получил мирный житель. Об этом... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T16:29
2023-05-19T16:56
обстрелы белгородской области
белгород
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В пятницу граничащие с Украиной села Белгородской области подверглись обстрелу и атакам беспилотников. В результате ранения получил мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранен мужчина, поврежден домТак, один из ударов пришелся на село Старый Хутор Валуйского округа. Там есть пострадавшие."Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший - мужчина с ранениями руки и ноги", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.Кроме того, один из снарядов украинских боевиков разрушил частный дом, осколками посечен автомобиль, повреждена ЛЭП."Оперативные и аварийные службы находятся на месте", - отметил Гладков.Во дворы падают беспилотникиТакже в пятницу днем в Белгороде во дворе многоквартирного дома упал беспилотник противника.В результате случившегося никто не пострадал. На месте работают взрывотехники и оперативные службы.Еще один беспилотник был сбит в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, пострадавших нет.Накануне двое мирных жителей погибли, еще один получил тяжелое ранение в результате атак украинских боевиков.Также сообщалось, что житель Белгородской области подорвался на украинской мине "Лепесток", серьезно травмировал ногу. Инцидент произошел в селе Черемошное.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь прилетов по Курской области – три села обесточеныДвое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известноСК установит виновных в атаке на российских пограничников под Курском
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обстрелы белгородской области, белгород, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество, новости
Беспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшие

Атака ВСУ на Белгородскую область: ранен мужчина, дрон врезался в многоквартирный дом

16:29 19.05.2023 (обновлено: 16:56 19.05.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В пятницу граничащие с Украиной села Белгородской области подверглись обстрелу и атакам беспилотников. В результате ранения получил мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранен мужчина, поврежден дом

Так, один из ударов пришелся на село Старый Хутор Валуйского округа. Там есть пострадавшие.
"Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший - мужчина с ранениями руки и ноги", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, один из снарядов украинских боевиков разрушил частный дом, осколками посечен автомобиль, повреждена ЛЭП.
"Оперативные и аварийные службы находятся на месте", - отметил Гладков.
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Во дворы падают беспилотники

Также в пятницу днем в Белгороде во дворе многоквартирного дома упал беспилотник противника.
"По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю", - написал губернатор Гладков в своем Telegram-канале.
В результате случившегося никто не пострадал. На месте работают взрывотехники и оперативные службы.
Еще один беспилотник был сбит в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Накануне двое мирных жителей погибли, еще один получил тяжелое ранение в результате атак украинских боевиков.
Также сообщалось, что житель Белгородской области подорвался на украинской мине "Лепесток", серьезно травмировал ногу. Инцидент произошел в селе Черемошное.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)ОбществоНовости
 
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