https://crimea.ria.ru/20230519/vosem-priletov-po-kurskoy-oblasti--tri-sela-obestocheny-1128822921.html

Восемь прилетов по Курской области – три села обесточены

Восемь прилетов по Курской области – три села обесточены - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Восемь прилетов по Курской области – три села обесточены

Украинские войска в пятницу обстреляли Кореневский район Курской области, в результате чего повреждены ЛЭП и обесточены три села. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T12:53

2023-05-19T12:53

2023-05-19T12:35

роман старовойт

курская область

обстрелы курской области

обстрелы всу

происшествия

сво

украина

россия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска в пятницу обстреляли Кореневский район Курской области, в результате чего повреждены ЛЭП и обесточены три села. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор уточнил, что российские военные сейчас наносят ответные удары по огневым точкам противника.Накануне боевики ВСУ сбросили взрывчатку на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Глушково Курской области, два человека получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:11 прилетов по Курской области – ранен мужчинаОторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область

курская область

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, происшествия, сво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины)