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Восемь прилетов по Курской области – три села обесточены
Восемь прилетов по Курской области – три села обесточены - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Восемь прилетов по Курской области – три села обесточены
Украинские войска в пятницу обстреляли Кореневский район Курской области, в результате чего повреждены ЛЭП и обесточены три села. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T12:53
2023-05-19T12:53
2023-05-19T12:35
роман старовойт
курская область
обстрелы курской области
обстрелы всу
происшествия
сво
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россия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска в пятницу обстреляли Кореневский район Курской области, в результате чего повреждены ЛЭП и обесточены три села. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор уточнил, что российские военные сейчас наносят ответные удары по огневым точкам противника.Накануне боевики ВСУ сбросили взрывчатку на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Глушково Курской области, два человека получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:11 прилетов по Курской области – ранен мужчинаОторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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роман старовойт, курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, происшествия, сво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины)
Восемь прилетов по Курской области – три села обесточены
Старовойт: из-за обстрела ВСУ повреждены ЛЭП и обесточены три села в Курской области