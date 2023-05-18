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Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область
Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область
Украинские боевики сбросили взрывчатку на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в Курской области, два человека получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T08:45
2023-05-18T08:51
роман старовойт
обстрелы курской области
курская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
украина
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывчатку на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в Курской области, два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Накануне в результате обстрела ВСУ Кореневского района Курской области пострадал мужчина. Также повреждения получили ЛЭП, оказались обесточены два села. Всего зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким. Пострадавший в больнице, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяВСУ атаковали Брянскую и Курскую области
https://crimea.ria.ru/20230517/11-priletov-po-kurskoy-oblasti--ranen-muzhchina-1128774354.html
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роман старовойт, обстрелы курской области, курская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, украина, россия, новости
Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область

ВСУ сбросили взрывчатку на физкультурный комплекс в Курской области - двое раненых

08:45 18.05.2023 (обновлено: 08:51 18.05.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывчатку на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в Курской области, два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково. По предварительной информации, два жителя получили ранения. Подробности уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.

Накануне в результате обстрела ВСУ Кореневского района Курской области пострадал мужчина. Также повреждения получили ЛЭП, оказались обесточены два села. Всего зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким.
Пострадавший в больнице, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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