https://crimea.ria.ru/20230518/sbrosili-vzryvchatku-novaya-ataka-vsu-na-kurskuyu-oblast-1128792103.html

Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область

Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Сбросили взрывчатку: новая атака ВСУ на Курскую область

Украинские боевики сбросили взрывчатку на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в Курской области, два человека получили ранения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T08:45

2023-05-18T08:45

2023-05-18T08:51

роман старовойт

обстрелы курской области

курская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывчатку на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса в Курской области, два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Накануне в результате обстрела ВСУ Кореневского района Курской области пострадал мужчина. Также повреждения получили ЛЭП, оказались обесточены два села. Всего зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким. Пострадавший в больнице, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Оторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончалсяВСУ атаковали Брянскую и Курскую области

https://crimea.ria.ru/20230517/11-priletov-po-kurskoy-oblasti--ranen-muzhchina-1128774354.html

курская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, обстрелы курской области, курская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, украина, россия, новости