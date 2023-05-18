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Двое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно

Двое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно - РИА Новости Крым, 18.05.2023

Двое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно

Двое мирных жителей погибли, еще один тяжело ранен в результате действий украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T20:01

2023-05-18T20:01

2023-05-18T20:06

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли, еще один тяжело ранен в результате действий украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Накануне житель Белгородской области подорвался на украинской мине "Лепесток", он получил серьезную травму ноги. Инцидент произошел в селе Черемошное.Как сообщалось, в понедельник населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел ВСУ. Повреждены линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка, в местной базе отдыха выбиты окна и посечены заборы. Пострадавших нет. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в ДонецкеТри села Курской области попали под обстрел ВСУВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа

шебекино (город в белгородской области)

белгород

белгородская область

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