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Двое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Двое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно
Двое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Двое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно
Двое мирных жителей погибли, еще один тяжело ранен в результате действий украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T20:01
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обстрелы белгородской области
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белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли, еще один тяжело ранен в результате действий украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Накануне житель Белгородской области подорвался на украинской мине "Лепесток", он получил серьезную травму ноги. Инцидент произошел в селе Черемошное.Как сообщалось, в понедельник населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел ВСУ. Повреждены линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка, в местной базе отдыха выбиты окна и посечены заборы. Пострадавших нет. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей пострадали при подрыве на мины "Лепесток" в ДонецкеТри села Курской области попали под обстрел ВСУВСУ обстреляли Белгородскую область: повреждены дома, нет света и газа
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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Двое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно

Губернатор Гладков: ВСУ убили двоих мирных жителей и еще один тяжело ранен

20:01 18.05.2023 (обновлено: 20:06 18.05.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНесколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Архивное фото
Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Архивное фото
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли, еще один тяжело ранен в результате действий украинских боевиков. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу. ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Накануне житель Белгородской области подорвался на украинской мине "Лепесток", он получил серьезную травму ноги. Инцидент произошел в селе Черемошное.
Как сообщалось, в понедельник населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области попали под массированный обстрел ВСУ. Повреждены линии электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка, в местной базе отдыха выбиты окна и посечены заборы. Пострадавших нет. В регионе действует желтый уровень террористической опасности.
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