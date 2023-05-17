https://crimea.ria.ru/20230517/sk-ustanovit-vinovnykh-v-atake-na-rossiyskikh-pogranichnikov-pod-kurskom-1128790793.html
СК установит виновных в атаке на российских пограничников под Курском
СК установит виновных в атаке на российских пограничников под Курском - РИА Новости Крым, 17.05.2023
СК установит виновных в атаке на российских пограничников под Курском
Следственный комитет России установит причастных к атаке украинских боевиков на российских пограничников в Курской области и даст правовую оценку преступлениям... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T23:13
2023-05-17T23:13
2023-05-17T23:16
ск рф (следственный комитет российской федерации)
россия
украина
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
обстрелы курской области
артемовск
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крыма. Следственный комитет России установит причастных к атаке украинских боевиков на российских пограничников в Курской области и даст правовую оценку преступлениям против мирных жителей в ДНР. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.Кроме того, выясняются обстоятельства убийства мирных жителей в Артемовске."Снайпер из Польши ранила в ногу жителя Артемовска, когда тот пошел за водой, чтобы оказать помощь знакомой пожилой женщине. При отступлении ВСУ из частного сектора Артемовска расстреляли мирных жителей, в результате погибли не менее 10 человек", - сообщает пресс-служба СК.Также ведомство изучит факты ударов украинских боевиков по Горловке, Александровке и Ясиноватой в ДНР, в результате которых погибли мирные жители."В результате обстрела ВСУ населенного пункта Горловка ДНР повреждены административные здания и линии электропередачи, в пгт Александровка полностью разрушено частное домовладение. Не менее пяти мирных жителей получили ранения, четыре человека погибли в результате обстрела ВСУ Петровского и Куйбышевского районов Донецка. В результате обстрела ВФУ населенного пункта Ясиноватая пострадали не менее пяти человек. Также двое мирных жителей ранены в пгт Еленовка", - уточнили в Следкоме.Следственный комитет даст правовую оценку всем указанным фактам и установит круг лиц, причастных к совершению этих преступлений.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:11 прилетов по Курской области – ранен мужчинаОторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"Над Курской областью сбиты и взорвались два дрона-камикадзе
https://crimea.ria.ru/20230517/strelyal-po-zhilym-domam-dlya-ustrasheniya-v-lnr-osuzhden-boevik-vsu-1128772797.html
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СК установит виновных в атаке на российских пограничников под Курском
СК устанавливает причастных к атаке украинского дрона на пограничников в Курской области
23:13 17.05.2023 (обновлено: 23:16 17.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крыма. Следственный комитет России установит причастных к атаке украинских боевиков на российских пограничников в Курской области и даст правовую оценку преступлениям против мирных жителей в ДНР. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
"Пять российских пограничников получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на административное здание погрануправления УФСБ по Курской области в поселке Глушково. Со стороны Украины обстрелян Кореневский район Курской области. Повреждены линии электропередачи, поселки обесточены. Также пострадал мужчина, который госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Кроме того, выясняются обстоятельства убийства мирных жителей в Артемовске.
"Снайпер из Польши ранила в ногу жителя Артемовска, когда тот пошел за водой, чтобы оказать помощь знакомой пожилой женщине. При отступлении ВСУ из частного сектора Артемовска расстреляли мирных жителей, в результате погибли не менее 10 человек", - сообщает пресс-служба СК.
Также ведомство изучит факты ударов украинских боевиков по Горловке, Александровке и Ясиноватой в ДНР, в результате которых погибли мирные жители.
"В результате обстрела ВСУ населенного пункта Горловка ДНР повреждены административные здания и линии электропередачи, в пгт Александровка полностью разрушено частное домовладение. Не менее пяти мирных жителей получили ранения, четыре человека погибли в результате обстрела ВСУ Петровского и Куйбышевского районов Донецка. В результате обстрела ВФУ населенного пункта Ясиноватая пострадали не менее пяти человек. Также двое мирных жителей ранены в пгт Еленовка", - уточнили в Следкоме.
Следственный комитет даст правовую оценку всем указанным фактам и установит круг лиц, причастных к совершению этих преступлений.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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