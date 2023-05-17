https://crimea.ria.ru/20230517/sk-ustanovit-vinovnykh-v-atake-na-rossiyskikh-pogranichnikov-pod-kurskom-1128790793.html

СК установит виновных в атаке на российских пограничников под Курском

СК установит виновных в атаке на российских пограничников под Курском - РИА Новости Крым, 17.05.2023

СК установит виновных в атаке на российских пограничников под Курском

Следственный комитет России установит причастных к атаке украинских боевиков на российских пограничников в Курской области и даст правовую оценку преступлениям... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T23:13

2023-05-17T23:13

2023-05-17T23:16

ск рф (следственный комитет российской федерации)

россия

украина

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

обстрелы курской области

артемовск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крыма. Следственный комитет России установит причастных к атаке украинских боевиков на российских пограничников в Курской области и даст правовую оценку преступлениям против мирных жителей в ДНР. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.Кроме того, выясняются обстоятельства убийства мирных жителей в Артемовске."Снайпер из Польши ранила в ногу жителя Артемовска, когда тот пошел за водой, чтобы оказать помощь знакомой пожилой женщине. При отступлении ВСУ из частного сектора Артемовска расстреляли мирных жителей, в результате погибли не менее 10 человек", - сообщает пресс-служба СК.Также ведомство изучит факты ударов украинских боевиков по Горловке, Александровке и Ясиноватой в ДНР, в результате которых погибли мирные жители."В результате обстрела ВСУ населенного пункта Горловка ДНР повреждены административные здания и линии электропередачи, в пгт Александровка полностью разрушено частное домовладение. Не менее пяти мирных жителей получили ранения, четыре человека погибли в результате обстрела ВСУ Петровского и Куйбышевского районов Донецка. В результате обстрела ВФУ населенного пункта Ясиноватая пострадали не менее пяти человек. Также двое мирных жителей ранены в пгт Еленовка", - уточнили в Следкоме.Следственный комитет даст правовую оценку всем указанным фактам и установит круг лиц, причастных к совершению этих преступлений.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:11 прилетов по Курской области – ранен мужчинаОторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"Над Курской областью сбиты и взорвались два дрона-камикадзе

https://crimea.ria.ru/20230517/strelyal-po-zhilym-domam-dlya-ustrasheniya-v-lnr-osuzhden-boevik-vsu-1128772797.html

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