https://crimea.ria.ru/20230527/bespilotnik-upal-v-tverskoy-oblasti--chto-izvestno-1129006621.html

Беспилотник упал в Тверской области – что известно

Беспилотник упал в Тверской области – что известно - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Беспилотник упал в Тверской области – что известно

Беспилотный летательный аппарат упал возле деревни Ерохино Тверской области, на месте происшествия уже работают оперативные службы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T12:56

2023-05-27T12:56

2023-05-27T13:01

беспилотник (дрон)

происшествия

россия

безопасность

новости

тверь

тверская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Беспилотный летательный аппарат упал возле деревни Ерохино Тверской области, на месте происшествия уже работают оперативные службы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Ситуация находится на личном контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени, подчеркнули в пресс-службе.Ранее в субботу два украинских беспилотника атаковали административное здание нефтепровода в Псковской области. Инцидент произошел вблизи деревни Литвиново Невельского района. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают оперативные службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов: под ударом администрация нефтепровода в Псковской областиВ Крыму ПВО отразила все атаки беспилотниковУдар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасность

https://crimea.ria.ru/20230526/prichina-vzryvov-v-krasnodare---padenie-bespilotnikov-1128985299.html

россия

тверь

тверская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (дрон), происшествия, россия, безопасность, новости, тверь, тверская область