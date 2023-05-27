https://crimea.ria.ru/20230527/bespilotnik-upal-v-tverskoy-oblasti--chto-izvestno-1129006621.html
Беспилотник упал в Тверской области – что известно
Беспилотник упал в Тверской области – что известно - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Беспилотник упал в Тверской области – что известно
Беспилотный летательный аппарат упал возле деревни Ерохино Тверской области, на месте происшествия уже работают оперативные службы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T12:56
2023-05-27T12:56
2023-05-27T13:01
беспилотник (дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Беспилотный летательный аппарат упал возле деревни Ерохино Тверской области, на месте происшествия уже работают оперативные службы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Ситуация находится на личном контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени, подчеркнули в пресс-службе.Ранее в субботу два украинских беспилотника атаковали административное здание нефтепровода в Псковской области. Инцидент произошел вблизи деревни Литвиново Невельского района. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают оперативные службы.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов: под ударом администрация нефтепровода в Псковской областиВ Крыму ПВО отразила все атаки беспилотниковУдар беспилотников по нефтебазе в Севастополе: как усилить безопасность
https://crimea.ria.ru/20230526/prichina-vzryvov-v-krasnodare---padenie-bespilotnikov-1128985299.html
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беспилотник (дрон), происшествия, россия, безопасность, новости, тверь, тверская область
Беспилотник упал в Тверской области – что известно
Беспилотник упал в Тверской области, на месте работают оперативные службы
12:56 27.05.2023 (обновлено: 13:01 27.05.2023)