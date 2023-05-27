https://crimea.ria.ru/20230527/ataka-dronov-pod-udarom-administratsiya-nefteprovoda-v-pskovskoy-oblasti-1129005419.html

Атака дронов: под ударом администрация нефтепровода в Псковской области

Атака дронов: под ударом администрация нефтепровода в Псковской области - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Атака дронов: под ударом администрация нефтепровода в Псковской области

Два украинских беспилотника атаковали административное здание нефтепровода в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T11:45

2023-05-27T11:45

2023-05-27T11:46

псков

псковская область

беспилотник (дрон)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника атаковали административное здание нефтепровода в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.Пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.Как сообщалось, в ночь на 26 мая в центре Краснодара раздался хлопок. В результате происшествия повреждены офисное здание и жилые дома. Позже губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной происшествия стало падение двух беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты четыре украинских беспилотникаВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушенияНовая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников

псков

псковская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

псков, псковская область, беспилотник (дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости