https://crimea.ria.ru/20230527/ataka-dronov-pod-udarom-administratsiya-nefteprovoda-v-pskovskoy-oblasti-1129005419.html
Атака дронов: под ударом администрация нефтепровода в Псковской области
Атака дронов: под ударом администрация нефтепровода в Псковской области - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Атака дронов: под ударом администрация нефтепровода в Псковской области
Два украинских беспилотника атаковали административное здание нефтепровода в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T11:45
2023-05-27T11:45
2023-05-27T11:46
псков
псковская область
беспилотник (дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника атаковали административное здание нефтепровода в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.Пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.Как сообщалось, в ночь на 26 мая в центре Краснодара раздался хлопок. В результате происшествия повреждены офисное здание и жилые дома. Позже губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной происшествия стало падение двух беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты четыре украинских беспилотникаВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область – есть разрушенияНовая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников
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псков, псковская область, беспилотник (дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Атака дронов: под ударом администрация нефтепровода в Псковской области
В Псковской области два беспилотника атаковали здание администрации нефтепровода
11:45 27.05.2023 (обновлено: 11:46 27.05.2023)