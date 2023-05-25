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Новая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников
Новая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Новая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников
В ночь на 25 мая система противовоздушной обороны сбила над Крымом шесть беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T08:28
2023-05-25T08:28
2023-05-25T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 25 мая система противовоздушной обороны сбила над Крымом шесть беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава республики призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.В ночь на 25 мая украинские беспилотники также атаковали Севастополь, атака была отбита. Ранее, 19 мая на Севере Крыма были сбиты четыре беспилотника. 12 мая еще один украинский беспилотник сбили на западе Крыма. А 6 мая над полуостровом силы ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". После начала СВО Республика Крым и Севастополь периодически подвергаются атакам беспилотников и со стороны моря. По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все дроны ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В обоих субъектах полуострова, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты четыре украинских беспилотника Ночная атака беспилотников на Крым: что известно В Крыму предупредили об атаках ЦИПсО и провокациях на майские праздники
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беспилотник (дрон), крым, безопасность, крым в истории: секреты, факты, фото, сергей аксенов, новости, новости крыма
Новая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников
Аксенов: шесть украинских беспилотников сбиты ночью в разных районах Крыма
08:28 25.05.2023 (обновлено: 09:26 25.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 25 мая система противовоздушной обороны сбила над Крымом шесть беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За прошедшую ночь в разных районах Республики Крым были заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА. Жертв и пострадавших нет", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
В ночь на 25 мая украинские беспилотники также атаковали Севастополь
, атака была отбита. Ранее, 19 мая на Севере Крыма были сбиты четыре беспилотника.
12 мая еще один украинский беспилотник сбили на западе Крыма
.
А 6 мая над полуостровом силы ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2".
После начала СВО Республика Крым и Севастополь периодически подвергаются атакам беспилотников и со стороны моря.
По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника.
Все дроны ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В обоих субъектах полуострова, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования.
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