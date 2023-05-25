https://crimea.ria.ru/20230525/novaya-ataka-na-krym---sbity-shest-ukrainskikh-bespilotnikov-1128948963.html

Новая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников

Новая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Новая атака на Крым - сбиты шесть украинских беспилотников

В ночь на 25 мая система противовоздушной обороны сбила над Крымом шесть беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T08:28

2023-05-25T08:28

2023-05-25T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 25 мая система противовоздушной обороны сбила над Крымом шесть беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава республики призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.В ночь на 25 мая украинские беспилотники также атаковали Севастополь, атака была отбита. Ранее, 19 мая на Севере Крыма были сбиты четыре беспилотника. 12 мая еще один украинский беспилотник сбили на западе Крыма. А 6 мая над полуостровом силы ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные со стороны Украины из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2". После начала СВО Республика Крым и Севастополь периодически подвергаются атакам беспилотников и со стороны моря. По информации Минобороны РФ, в ночь на 8 мая над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника. Все дроны ликвидированы огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В обоих субъектах полуострова, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, введен средний уровень реагирования. Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбиты четыре украинских беспилотника Ночная атака беспилотников на Крым: что известно В Крыму предупредили об атаках ЦИПсО и провокациях на майские праздники

https://crimea.ria.ru/20230525/sevastopol-atakovali-bespilotniki---chto-izvestno-1128948645.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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