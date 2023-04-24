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В Подмосковье нашли обломки второго беспилотника - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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В Подмосковье нашли обломки второго беспилотника
В Подмосковье нашли обломки второго беспилотника - РИА Новости Крым, 24.04.2023
В Подмосковье нашли обломки второго беспилотника
В Московской области недалеко с обнаруженным ранее беспилотником на территории Богородского городского округа обнаружены обломки еще одного дрона. Об этом пишет РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T19:59
2023-04-24T20:01
россия
ногинск
происшествия
беспилотник (дрон)
общество
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Московской области недалеко с обнаруженным ранее беспилотником на территории Богородского городского округа обнаружены обломки еще одного дрона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.Упавший беспилотный аппарат с американским двигателем обнаружили возле подмосковного Ногинска в понедельник утром. 100-килограммовый дрон был оснащен двигателем внутреннего сгорания американского производства. Предварительно, он не имел боеприпасов.По его словам, предварительно, этот дрон также упал в понедельник утром. Место его запуска и принадлежность сейчас устанавливают правоохранители.Ранее неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде. В результате инцидента повреждено оказалось ограждение аэропорта. Пострадавших нет. Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.В понедельник в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки российские ПВО сбили 38 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками100-килограммовый беспилотник упал в ПодмосковьеУкраинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
https://crimea.ria.ru/20230424/vzryvami-bespilotnikov-v-sevastopole-vybilo-stekla-v-chetyrekh-domakh-1128327942.html
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РИА Новости Крым
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россия, ногинск, происшествия, беспилотник (дрон), общество, безопасность, новости
В Подмосковье нашли обломки второго беспилотника

В Подмосковье обнаружили обломки второго беспилотника - его изучают специалисты

19:59 24.04.2023 (обновлено: 20:01 24.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Московской области недалеко с обнаруженным ранее беспилотником на территории Богородского городского округа обнаружены обломки еще одного дрона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Упавший беспилотный аппарат с американским двигателем обнаружили возле подмосковного Ногинска в понедельник утром. 100-килограммовый дрон был оснащен двигателем внутреннего сгорания американского производства. Предварительно, он не имел боеприпасов.

"Второй беспилотник сразу забрали силовики, с ними работают специалисты", - уточнил представитель экстренных служб.

Улица Севастополя - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
12:39
Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах
По его словам, предварительно, этот дрон также упал в понедельник утром. Место его запуска и принадлежность сейчас устанавливают правоохранители.
Ранее неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде. В результате инцидента повреждено оказалось ограждение аэропорта. Пострадавших нет. Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.
В понедельник в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки российские ПВО сбили 38 украинских беспилотников.
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РоссияНогинскПроисшествияБеспилотник (дрон)ОбществоБезопасностьНовости
 
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