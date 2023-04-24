https://crimea.ria.ru/20230424/v-podmoskove-nashli-oblomki-vtorogo-bespilotnika-1128336123.html

В Подмосковье нашли обломки второго беспилотника

В Подмосковье нашли обломки второго беспилотника - РИА Новости Крым, 24.04.2023

В Подмосковье нашли обломки второго беспилотника

В Московской области недалеко с обнаруженным ранее беспилотником на территории Богородского городского округа обнаружены обломки еще одного дрона. Об этом пишет РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T19:59

2023-04-24T19:59

2023-04-24T20:01

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происшествия

беспилотник (дрон)

общество

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Московской области недалеко с обнаруженным ранее беспилотником на территории Богородского городского округа обнаружены обломки еще одного дрона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.Упавший беспилотный аппарат с американским двигателем обнаружили возле подмосковного Ногинска в понедельник утром. 100-килограммовый дрон был оснащен двигателем внутреннего сгорания американского производства. Предварительно, он не имел боеприпасов.По его словам, предварительно, этот дрон также упал в понедельник утром. Место его запуска и принадлежность сейчас устанавливают правоохранители.Ранее неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде. В результате инцидента повреждено оказалось ограждение аэропорта. Пострадавших нет. Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.В понедельник в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки российские ПВО сбили 38 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками100-килограммовый беспилотник упал в ПодмосковьеУкраинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА

https://crimea.ria.ru/20230424/vzryvami-bespilotnikov-v-sevastopole-vybilo-stekla-v-chetyrekh-domakh-1128327942.html

россия

ногинск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ногинск, происшествия, беспилотник (дрон), общество, безопасность, новости