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100-килограммовый беспилотник упал в Подмосковье - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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100-килограммовый беспилотник упал в Подмосковье
100-килограммовый беспилотник упал в Подмосковье - РИА Новости Крым, 24.04.2023
100-килограммовый беспилотник упал в Подмосковье
Упавший беспилотный аппарат с американским двигателем обнаружили возле подмосковного Ногинска. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T11:05
2023-04-24T11:05
беспилотник (дрон)
московская область
происшествия
россия
безопасность
сша
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Упавший беспилотный аппарат с американским двигателем обнаружили возле подмосковного Ногинска. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.Уточняется, что дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания американского производства. Он не имел боеприпасов."Предварительно, авиамодель без всяких боеприпасов", - отметил собеседник агентства.Сейчас силовики выясняют место запуска беспилотника и его принадлежность.Ранее неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде. В результате инцидента повреждено оказалось ограждение аэропорта. Пострадавших нет. Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на территории аэропорта БелгородаУкраинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской областиВ Тульской области произошел взрыв – что известно
московская область
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (дрон), московская область, происшествия, россия, безопасность, сша, новости
100-килограммовый беспилотник упал в Подмосковье

Упавший беспилотник с американским двигателем обнаружили в Подмосковье

11:05 24.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Упавший беспилотный аппарат с американским двигателем обнаружили возле подмосковного Ногинска. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.
"На окраине Богородска возле садового товарищества обнаружен беспилотный летательный аппарат весом около 100 килограммов", - сообщили в экстренных службах.
Уточняется, что дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания американского производства. Он не имел боеприпасов.
"Предварительно, авиамодель без всяких боеприпасов", - отметил собеседник агентства.
Сейчас силовики выясняют место запуска беспилотника и его принадлежность.
Ранее неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде. В результате инцидента повреждено оказалось ограждение аэропорта. Пострадавших нет. Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.
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