https://crimea.ria.ru/20230424/100-kilogrammovyy-bespilotnik-upal-v-podmoskove-1128326208.html

100-килограммовый беспилотник упал в Подмосковье

100-килограммовый беспилотник упал в Подмосковье - РИА Новости Крым, 24.04.2023

100-килограммовый беспилотник упал в Подмосковье

Упавший беспилотный аппарат с американским двигателем обнаружили возле подмосковного Ногинска. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T11:05

2023-04-24T11:05

2023-04-24T11:05

беспилотник (дрон)

московская область

происшествия

россия

безопасность

сша

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Упавший беспилотный аппарат с американским двигателем обнаружили возле подмосковного Ногинска. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.Уточняется, что дрон оснащен двигателем внутреннего сгорания американского производства. Он не имел боеприпасов."Предварительно, авиамодель без всяких боеприпасов", - отметил собеседник агентства.Сейчас силовики выясняют место запуска беспилотника и его принадлежность.Ранее неизвестный беспилотник упал на территории аэропорта в Белгороде. В результате инцидента повреждено оказалось ограждение аэропорта. Пострадавших нет. Аэропорт Белгорода закрыт с 24 февраля 2022 года в рамках режима ограничения полетов на юге и в центральной части России.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на территории аэропорта БелгородаУкраинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской областиВ Тульской области произошел взрыв – что известно

московская область

россия

сша

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (дрон), московская область, происшествия, россия, безопасность, сша, новости