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Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников
Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T15:45
2023-04-24T15:45
2023-04-24T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 834 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 821 танк и других виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в понедельник рано утром Украина предприняла попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами. Силы ЧФ отбили атаку, дроны уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками100-килограммовый беспилотник упал в ПодмосковьеУкраинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской области
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сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (дрон), новости, харьковская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников
Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников