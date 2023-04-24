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Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников
Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T15:45
2023-04-24T15:45
сво
министерство обороны рф
пво
вооруженные силы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 834 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 821 танк и других виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в понедельник рано утром Украина предприняла попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами. Силы ЧФ отбили атаку, дроны уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками100-килограммовый беспилотник упал в ПодмосковьеУкраинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской области
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сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (дрон), новости, харьковская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область
Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников

Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников

15:45 24.04.2023
 
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Средствами ПВО за сутки сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лиман Второй, Двуречное и Жовтневое Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Рубежное и Кременная в ЛНР, Опытное, Макеевка, Никольское, Новобахмутовка, Завитне Бажання, Кирилловка в ДНР, а также Шевченко, Ульяновка Запорожской области и Песчаное, Голая Пристань и Каиры Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 834 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 821 танк и других виды боевой техники и вооружения.
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Как сообщалось, в понедельник рано утром Украина предприняла попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами. Силы ЧФ отбили атаку, дроны уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.
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СВОМинистерство обороны РФПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (дрон)НовостиХарьковская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская область
 
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