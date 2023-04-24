https://crimea.ria.ru/20230424/sistemy-pvo-sbili-38-ukrainskikh-bespilotnikov-1128332221.html

Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников

Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T15:45

2023-04-24T15:45

2023-04-24T15:45

сво

министерство обороны рф

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (дрон)

новости

харьковская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128332104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b22e78249d2046c2ddb396f6494e7d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 834 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 821 танк и других виды боевой техники и вооружения.Как сообщалось, в понедельник рано утром Украина предприняла попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе безэкипажными катерами. Силы ЧФ отбили атаку, дроны уничтожены. Пострадавших нет, но в четырех жилых домах в результате взрывов повреждены стекла.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками100-килограммовый беспилотник упал в ПодмосковьеУкраинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской области

https://crimea.ria.ru/20230423/armiya-rossii-unichtozhila-zavod-s-bespilotnikami-strizh-pod-kharkovom-1128319535.html

харьковская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (дрон), новости, харьковская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область