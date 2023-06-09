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В Белгороде беспилотник упал на офисы и загорелся - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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В Белгороде беспилотник упал на офисы и загорелся
В Белгороде беспилотник упал на офисы и загорелся - РИА Новости Крым, 09.06.2023
В Белгороде беспилотник упал на офисы и загорелся
В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и вспыхнул. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T16:11
2023-06-09T16:15
беспилотник (бпла, дрон)
белгород
вячеслав гладков
валентин демидов
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и вспыхнул. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в результате ЧП пострадавших нет, незначительно разрушена крыша, а также котельная. Кроме того, осколками повреждены два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку.На место выехал мэр Белгорода Валентин Демидов.По словам мэра, загоревшийся дрон, к счастью, не сдетонировал, его оперативно потушили. Угрозы для жизни и здоровья горожан нет.Ранее сообщалось, что за сутки украинские боевики выпустили сотни снарядов по Белгородской области, совершили несколько беспилотных атак, в результате ранены четыре мирных жителя.Кроме того, в пятницу над Белгородом ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный жительОбстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за суткиВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик
https://crimea.ria.ru/20230609/chislo-postradavshikh-rastet---chto-proiskhodit-v-voronezhe-posle-ataki-drona-1129281550.html
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беспилотник (бпла, дрон), белгород, вячеслав гладков, валентин демидов, происшествия, новости
В Белгороде беспилотник упал на офисы и загорелся

Гладков: в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся

16:11 09.06.2023 (обновлено: 16:15 09.06.2023)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБПЛА. Архивное фото
БПЛА. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и вспыхнул. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде на офисное здание упал БПЛА. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, в результате ЧП пострадавших нет, незначительно разрушена крыша, а также котельная. Кроме того, осколками повреждены два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку.
На место выехал мэр Белгорода Валентин Демидов.
"Нахожусь на месте происшествия. Здесь работают все экстренные службы", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам мэра, загоревшийся дрон, к счастью, не сдетонировал, его оперативно потушили. Угрозы для жизни и здоровья горожан нет.
Ранее сообщалось, что за сутки украинские боевики выпустили сотни снарядов по Белгородской области, совершили несколько беспилотных атак, в результате ранены четыре мирных жителя.
Кроме того, в пятницу над Белгородом ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу.
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