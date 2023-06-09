https://crimea.ria.ru/20230609/v-belgorode-bespilotnik-upal-na-ofisy-i-zagorelsya-1129289587.html

В Белгороде беспилотник упал на офисы и загорелся

В Белгороде беспилотник упал на офисы и загорелся - РИА Новости Крым, 09.06.2023

В Белгороде беспилотник упал на офисы и загорелся

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и вспыхнул. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T16:11

2023-06-09T16:11

2023-06-09T16:15

беспилотник (бпла, дрон)

белгород

вячеслав гладков

валентин демидов

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и вспыхнул. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в результате ЧП пострадавших нет, незначительно разрушена крыша, а также котельная. Кроме того, осколками повреждены два автомобиля, которые были припаркованы неподалеку.На место выехал мэр Белгорода Валентин Демидов.По словам мэра, загоревшийся дрон, к счастью, не сдетонировал, его оперативно потушили. Угрозы для жизни и здоровья горожан нет.Ранее сообщалось, что за сутки украинские боевики выпустили сотни снарядов по Белгородской области, совершили несколько беспилотных атак, в результате ранены четыре мирных жителя.Кроме того, в пятницу над Белгородом ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный жительОбстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за суткиВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик

https://crimea.ria.ru/20230609/chislo-postradavshikh-rastet---chto-proiskhodit-v-voronezhe-posle-ataki-drona-1129281550.html

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беспилотник (бпла, дрон), белгород, вячеслав гладков, валентин демидов, происшествия, новости