https://crimea.ria.ru/20230609/novye-ataki-na-belgorodskuyu-oblast---raneny-chetyre-mirnykh-zhitelya-1129284072.html
Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя
Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя
За сутки ВСУ выпустили сотни снарядов по Белгородской области, совершили несколько беспилотных атак, в результате ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T12:56
2023-06-09T12:56
2023-06-09T12:56
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8253c285c1b67adc3dd06d6ffa4ec78a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ выпустили сотни снарядов по Белгородской области, совершили несколько беспилотных атак, в результате ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Обстрелы и беспилотные атаки на районы областиВ Белгородском районе из артиллерии обстреляны села Красный Хутор и Журавлевка – на каждое пришлось по пять прилетов. В Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка. По Волоконовскому району за прошедшие сутки выпущено шесть снарядов: два пришлось на хутор Старый, четыре - в сторону села Тишанка. В Грайворонском районе десять минометных снарядов выпущено по окрестностям хутора Байрак, 9 раз из миномета били по селу Новостроевка-Вторая. Пострадавших нет, в ряде случаев повреждена инфраструктура, автомобили.Ситуация в ЩебекиноПо данным Гладкова, по Шебекинскому городскому округу за сутки враг выпустил 195 единиц различных боеприпасов, зафиксировано шесть сбросов взрывных устройств с беспилотников.В Шебекино противник бил по жилым массивам и промзоне, по Зиборовке выпущено девять артиллерийских снарядов, по Новой Таволжанке зафиксировано десять прилетов из "Града". По хуторам Мухин и Калинский выпущено триннадцать и два минометных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области, сутками ранее боевики выпустили мирным населенным пунктам несколько сотен снарядов.Также украинские дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области, в результате ранен мирный житель. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчикБьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилищеПо Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка
https://crimea.ria.ru/20230609/nad-belgorodom-pvo-sbity-dve-vozdushnye-tseli-na-podlete-k-gorodu---gladkov-1129282935.html
белгород
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_7f869d618b125a328bd19d912ce5be18.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгород, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, происшествия, новости
Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя
Гладков: из-за обстрелов Белгородской области за стуки пострадали четверо мирных жителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым.
За сутки ВСУ выпустили сотни снарядов по Белгородской области, совершили несколько беспилотных атак, в результате ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил
губернатор региона Вячеслав Гладков.
Обстрелы и беспилотные атаки на районы области
В Белгородском районе из артиллерии обстреляны села Красный Хутор и Журавлевка – на каждое пришлось по пять прилетов. В Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка. По Волоконовскому району за прошедшие сутки выпущено шесть снарядов: два пришлось на хутор Старый, четыре - в сторону села Тишанка. В Грайворонском районе десять минометных снарядов выпущено по окрестностям хутора Байрак, 9 раз из миномета били по селу Новостроевка-Вторая. Пострадавших нет, в ряде случаев повреждена инфраструктура, автомобили.
"В Краснояружском районе дрон-камикадзе совершил попытку атаковать инфраструктурный объект в окрестностях села Староселье. На окраине села Вязовое атаковали четыре БПЛА противника, один из которых удалось сбить, три упали сами. Есть пострадавший с незначительными осколочными ранениями. Мужчина самостоятельно прибыл в больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Разрушений нет", - написал губернатор в своем Telegram -канале.
Ситуация в Щебекино
По данным Гладкова, по Шебекинскому городскому округу за сутки враг выпустил 195 единиц различных боеприпасов, зафиксировано шесть сбросов взрывных устройств с беспилотников.
"Пострадали трое мужчин. Один из них с осколочными ранениями нижних конечностей и подмышечной области, второй - с осколочными ранениями стопы, предплечья и спины, третий - с открытой раной грудной клетки. Все пострадавшие доставлены в больницы, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - перечислил глава региона.
В Шебекино противник бил по жилым массивам и промзоне, по Зиборовке выпущено девять артиллерийских снарядов, по Новой Таволжанке зафиксировано десять прилетов из "Града". По хуторам Мухин и Калинский выпущено триннадцать и два минометных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.
ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области
, сутками ранее боевики выпустили мирным населенным пунктам несколько сотен снарядов.Также украинские дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области
, в результате ранен мирный житель.
Читайте также на РИА Новости Крым: