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Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя
Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя
За сутки ВСУ выпустили сотни снарядов по Белгородской области, совершили несколько беспилотных атак, в результате ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T12:56
2023-06-09T12:56
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ выпустили сотни снарядов по Белгородской области, совершили несколько беспилотных атак, в результате ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Обстрелы и беспилотные атаки на районы областиВ Белгородском районе из артиллерии обстреляны села Красный Хутор и Журавлевка – на каждое пришлось по пять прилетов. В Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка. По Волоконовскому району за прошедшие сутки выпущено шесть снарядов: два пришлось на хутор Старый, четыре - в сторону села Тишанка. В Грайворонском районе десять минометных снарядов выпущено по окрестностям хутора Байрак, 9 раз из миномета били по селу Новостроевка-Вторая. Пострадавших нет, в ряде случаев повреждена инфраструктура, автомобили.Ситуация в ЩебекиноПо данным Гладкова, по Шебекинскому городскому округу за сутки враг выпустил 195 единиц различных боеприпасов, зафиксировано шесть сбросов взрывных устройств с беспилотников.В Шебекино противник бил по жилым массивам и промзоне, по Зиборовке выпущено девять артиллерийских снарядов, по Новой Таволжанке зафиксировано десять прилетов из "Града". По хуторам Мухин и Калинский выпущено триннадцать и два минометных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области, сутками ранее боевики выпустили мирным населенным пунктам несколько сотен снарядов.Также украинские дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области, в результате ранен мирный житель. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчикБьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилищеПо Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка
https://crimea.ria.ru/20230609/nad-belgorodom-pvo-sbity-dve-vozdushnye-tseli-na-podlete-k-gorodu---gladkov-1129282935.html
белгород
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, происшествия, новости
Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя

Гладков: из-за обстрелов Белгородской области за стуки пострадали четверо мирных жителей

12:56 09.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве
Аптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ выпустили сотни снарядов по Белгородской области, совершили несколько беспилотных атак, в результате ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обстрелы и беспилотные атаки на районы области

В Белгородском районе из артиллерии обстреляны села Красный Хутор и Журавлевка – на каждое пришлось по пять прилетов. В Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка. По Волоконовскому району за прошедшие сутки выпущено шесть снарядов: два пришлось на хутор Старый, четыре - в сторону села Тишанка. В Грайворонском районе десять минометных снарядов выпущено по окрестностям хутора Байрак, 9 раз из миномета били по селу Новостроевка-Вторая. Пострадавших нет, в ряде случаев повреждена инфраструктура, автомобили.
Краснояружском районе дрон-камикадзе совершил попытку атаковать инфраструктурный объект в окрестностях села Староселье. На окраине села Вязовое атаковали четыре БПЛА противника, один из которых удалось сбить, три упали сами. Есть пострадавший с незначительными осколочными ранениями. Мужчина самостоятельно прибыл в больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Разрушений нет", - написал губернатор в своем Telegram -канале.

Ситуация в Щебекино

По данным Гладкова, по Шебекинскому городскому округу за сутки враг выпустил 195 единиц различных боеприпасов, зафиксировано шесть сбросов взрывных устройств с беспилотников.
"Пострадали трое мужчин. Один из них с осколочными ранениями нижних конечностей и подмышечной области, второй - с осколочными ранениями стопы, предплечья и спины, третий - с открытой раной грудной клетки. Все пострадавшие доставлены в больницы, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - перечислил глава региона.
В Шебекино противник бил по жилым массивам и промзоне, по Зиборовке выпущено девять артиллерийских снарядов, по Новой Таволжанке зафиксировано десять прилетов из "Града". По хуторам Мухин и Калинский выпущено триннадцать и два минометных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.
ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области, сутками ранее боевики выпустили мирным населенным пунктам несколько сотен снарядов.Также украинские дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области, в результате ранен мирный житель.
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