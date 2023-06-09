https://crimea.ria.ru/20230609/novye-ataki-na-belgorodskuyu-oblast---raneny-chetyre-mirnykh-zhitelya-1129284072.html

Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя

Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Новые атаки на Белгородскую область - ранены четыре мирных жителя

За сутки ВСУ выпустили сотни снарядов по Белгородской области, совершили несколько беспилотных атак, в результате ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T12:56

2023-06-09T12:56

2023-06-09T12:56

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. За сутки ВСУ выпустили сотни снарядов по Белгородской области, совершили несколько беспилотных атак, в результате ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Обстрелы и беспилотные атаки на районы областиВ Белгородском районе из артиллерии обстреляны села Красный Хутор и Журавлевка – на каждое пришлось по пять прилетов. В Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка. По Волоконовскому району за прошедшие сутки выпущено шесть снарядов: два пришлось на хутор Старый, четыре - в сторону села Тишанка. В Грайворонском районе десять минометных снарядов выпущено по окрестностям хутора Байрак, 9 раз из миномета били по селу Новостроевка-Вторая. Пострадавших нет, в ряде случаев повреждена инфраструктура, автомобили.Ситуация в ЩебекиноПо данным Гладкова, по Шебекинскому городскому округу за сутки враг выпустил 195 единиц различных боеприпасов, зафиксировано шесть сбросов взрывных устройств с беспилотников.В Шебекино противник бил по жилым массивам и промзоне, по Зиборовке выпущено девять артиллерийских снарядов, по Новой Таволжанке зафиксировано десять прилетов из "Града". По хуторам Мухин и Калинский выпущено триннадцать и два минометных снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.ВСУ продолжают ежедневно наносить удары по Белгородской области, сутками ранее боевики выпустили мирным населенным пунктам несколько сотен снарядов.Также украинские дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области, в результате ранен мирный житель. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчикБьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилищеПо Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка

https://crimea.ria.ru/20230609/nad-belgorodom-pvo-sbity-dve-vozdushnye-tseli-na-podlete-k-gorodu---gladkov-1129282935.html

белгород

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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