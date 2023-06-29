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Нас расстреляют: боевик ВСУ рассказал, как командир помог сдаться в плен - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Нас расстреляют: боевик ВСУ рассказал, как командир помог сдаться в плен
Нас расстреляют: боевик ВСУ рассказал, как командир помог сдаться в плен - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Нас расстреляют: боевик ВСУ рассказал, как командир помог сдаться в плен
Военнослужащие ВСУ сталкиваются с плохим отношением со стороны старшего командования, нехваткой обмундирования и провизии. Такими причинами свое решение сдаться РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T16:11
2023-06-29T16:11
украина
сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Военнослужащие ВСУ сталкиваются с плохим отношением со стороны старшего командования, нехваткой обмундирования и провизии. Такими причинами свое решение сдаться российской армии объяснил пленный украинский боевик на видео, которое предоставлено экстренными службами Херсонской области."Было страшно"С продовольственным обеспечением, по его словам, тоже были проблемы. Чаще всего подразделение получало еду с истекающим сроком годности, некачественную и не свежую."Мне такое наплевательское отношение надоело, я хочу жить, а не выживать. Поэтому мы с Николаем решили сдаться в плен и подтянули еще одного нашего товарища, но решение было не легким. Не было четкого плана, была только идея. Но в конце мая наш план сработал", - рассказал пленный.Белый флаг и командиры"Когда мы обсуждали план перехода, командир взвода случайно услышал наш разговор. Первое чувство было, что сейчас нас расстреляют… Но, когда от него прозвучала фраза "Я в деле", мы выдохнули и начали думать, как сделать это скрытно и безопасно", - продолжает военнослужащий.По его словам, операцию по переходу сопровождали командиры подразделения, которые прикрывали подчиненных в расчете наладить через них связь с российскими военными и договориться о выводе своих подразделений для спасения жизней остальных своих солдат."Ночью 28 мая с товарищами сели в лодку и начали движение в сторону левого берега Днепра, нашли белую тряпку и подняли вверх. Нас забрали и отвезли. Мы сразу рассказали о нашем плане российскому военнослужащему, который нас встретил, и передали ему номера телефонов командиров взвода", - рассказал пленный.Обращение к Зеленскому"Господин президент, перестаньте отправлять отцов и сыновей на эту войну. Нам она не нужна. Мы хотим жить. Вы даже представить себе не можете, сколько бессмысленных смертей. Только за май 2023 года в нашем батальоне погибло более пятидесяти человек", - обратился на видео к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пленный военный ВСУ.Он также призвал других военнослужащих украинской армии сделать правильный выбор.Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов , ссылаясь на участие в допросах военнопленных солдат ВСУ, сообщил, что боевой дух украинских военнослужащих подорван, многие морально истощены и готовы сдаваться в плен в надежде в итоге вернуться домой к семьям. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал потери ВСУ после начала контрнаступленияПленные рассказали, как в натовских центрах их учили убивать русскихВ Краматорске высокоточным ударом уничтожены 2 генерала и 50 офицеров ВСУ
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украина, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, вооруженные силы россии
Нас расстреляют: боевик ВСУ рассказал, как командир помог сдаться в плен

Без связи, еды и "смелого" руководства: пленный боевик рассказал, почему сдался ВС РФ

16:11 29.06.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. Военнослужащие ВСУ сталкиваются с плохим отношением со стороны старшего командования, нехваткой обмундирования и провизии. Такими причинами свое решение сдаться российской армии объяснил пленный украинский боевик на видео, которое предоставлено экстренными службами Херсонской области.

"Было страшно"

"Пока мы находились на своих позициях, нас каждые два-три часа обстреливали. Могли не спать дня два. Связи особо не было. Обмундирования тоже. Было страшно. А наше "смелое" руководство за все время моего нахождения, на разных позициях, прохлаждалось в квартирах Херсона, при чем в разных районах. Связь с ними была только по мобильному телефону, но очень часто не было сети и разряжался телефон", - поделился сдавшийся украинский солдат.
С продовольственным обеспечением, по его словам, тоже были проблемы. Чаще всего подразделение получало еду с истекающим сроком годности, некачественную и не свежую.
"Мне такое наплевательское отношение надоело, я хочу жить, а не выживать. Поэтому мы с Николаем решили сдаться в плен и подтянули еще одного нашего товарища, но решение было не легким. Не было четкого плана, была только идея. Но в конце мая наш план сработал", - рассказал пленный.
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Белый флаг и командиры

"Когда мы обсуждали план перехода, командир взвода случайно услышал наш разговор. Первое чувство было, что сейчас нас расстреляют… Но, когда от него прозвучала фраза "Я в деле", мы выдохнули и начали думать, как сделать это скрытно и безопасно", - продолжает военнослужащий.
По его словам, операцию по переходу сопровождали командиры подразделения, которые прикрывали подчиненных в расчете наладить через них связь с российскими военными и договориться о выводе своих подразделений для спасения жизней остальных своих солдат.
"Ночью 28 мая с товарищами сели в лодку и начали движение в сторону левого берега Днепра, нашли белую тряпку и подняли вверх. Нас забрали и отвезли. Мы сразу рассказали о нашем плане российскому военнослужащему, который нас встретил, и передали ему номера телефонов командиров взвода", - рассказал пленный.

Обращение к Зеленскому

"Господин президент, перестаньте отправлять отцов и сыновей на эту войну. Нам она не нужна. Мы хотим жить. Вы даже представить себе не можете, сколько бессмысленных смертей. Только за май 2023 года в нашем батальоне погибло более пятидесяти человек", - обратился на видео к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пленный военный ВСУ.
Он также призвал других военнослужащих украинской армии сделать правильный выбор.
Ранее глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов , ссылаясь на участие в допросах военнопленных солдат ВСУ, сообщил, что боевой дух украинских военнослужащих подорван, многие морально истощены и готовы сдаваться в плен в надежде в итоге вернуться домой к семьям.
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