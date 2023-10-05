https://crimea.ria.ru/20231005/putin-vystupaet-na-plenarnoy-sessii-kluba-valday---pryamaya-translyatsiya--1131872574.html
Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляция
Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляция - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Мероприятие освещает... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T16:48
2023-10-05T16:48
2023-10-05T16:48
владимир путин (политик)
россия
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политика
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Мероприятие освещает тему "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляция
Президент Путин выступает на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"