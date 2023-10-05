https://crimea.ria.ru/20231005/putin-vystupaet-na-plenarnoy-sessii-kluba-valday---pryamaya-translyatsiya--1131872574.html

Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляция

Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляция - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляция

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Мероприятие освещает... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T16:48

2023-10-05T16:48

2023-10-05T16:48

владимир путин (политик)

россия

прямая трансляция

видео

политика

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Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Мероприятие освещает тему "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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