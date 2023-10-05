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Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляция - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляция
Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляция - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляция
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Мероприятие освещает... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T16:48
2023-10-05T16:48
владимир путин (политик)
россия
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Мероприятие освещает тему "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
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4.7
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владимир путин (политик), россия, прямая трансляция, видео, политика, видео
Путин выступает на пленарной сессии клуба "Валдай" - прямая трансляция

Президент Путин выступает на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай"

16:48 05.10.2023
 
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Мероприятие освещает тему "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
 
Владимир Путин (политик)РоссияПрямая трансляцияВидеоПолитика
 
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