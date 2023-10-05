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Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО
Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО
Российский бюджет на данный момент справляется и в будущем справится с нагрузкой, возникшей с двукратным ростом расходов на оборону и безопасность. Об этом... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T18:37
2023-10-05T18:37
владимир путин (политик)
россия
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российский бюджет на данный момент справляется и в будущем справится с нагрузкой, возникшей с двукратным ростом расходов на оборону и безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский президент уточнил, что расходы на оборону и безопасность в стране выросли примерно в два раза и сейчас составляют 6%. Тем не менее, все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и социальные обязательства государства перед населением в полной мере выполняются, заверил он.В этой связи "ключевым моментом" и фундаментальным явлением" Путин назвал начавшуюся естественную структурную перестройку экономики.Глава государства напомнил, что в 2014 году Европа ввела против России ряд ограничений на закупку сельскохозяйственных товаров, поэтому пришлось вкладывать деньги в развитие сельхозпроизводства внутри страны. В результате выросла инфляция, но при этом российские предприятия АПК нарастили объемы производства. В результате сегодня Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия.Те же процессы, по словам Путина, происходят сегодня в российской промышленности."Основной рост дают обрабатывающие отрасли. Нефтегазовые доходы упали, но они тоже дают плюс 3%, а ненефтегазовые доходы дают плюс 43%. Это сталелитейная промышленность, оптика, микроэлектроника, транспортное машиностроение. Для нас очень важно сохранить этот тренд", - отметил президент РФ.Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции являются приоритетом при формировании бюджета страны.Читайте также на РИА Новости Крым:К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три годаВ Госдуме предложили по-другому начислять налогиКабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО
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владимир путин (политик), россия, экономика, федеральный бюджет, новости сво, общество, новости, безопасность
Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО

Путин: бюджет России справляется и в дальнейшем справится с нагрузкой из-за проведения СВО

18:37 05.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги на фоне графика
Деньги на фоне графика - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российский бюджет на данный момент справляется и в будущем справится с нагрузкой, возникшей с двукратным ростом расходов на оборону и безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы справляемся пока, и у меня есть основания полагать, что мы и в будущем справимся. У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 миллиардов рублей, а по итогам этого года будет дефицит только 1%. Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика. Сказать о том, что мы чрезмерно много тратим денег на "пушки" и забыли про "масло" – это не так", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский президент уточнил, что расходы на оборону и безопасность в стране выросли примерно в два раза и сейчас составляют 6%. Тем не менее, все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и социальные обязательства государства перед населением в полной мере выполняются, заверил он.
В этой связи "ключевым моментом" и фундаментальным явлением" Путин назвал начавшуюся естественную структурную перестройку экономики.
Глава государства напомнил, что в 2014 году Европа ввела против России ряд ограничений на закупку сельскохозяйственных товаров, поэтому пришлось вкладывать деньги в развитие сельхозпроизводства внутри страны. В результате выросла инфляция, но при этом российские предприятия АПК нарастили объемы производства. В результате сегодня Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия.
Те же процессы, по словам Путина, происходят сегодня в российской промышленности.
"Основной рост дают обрабатывающие отрасли. Нефтегазовые доходы упали, но они тоже дают плюс 3%, а ненефтегазовые доходы дают плюс 43%. Это сталелитейная промышленность, оптика, микроэлектроника, транспортное машиностроение. Для нас очень важно сохранить этот тренд", - отметил президент РФ.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции являются приоритетом при формировании бюджета страны.
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