https://crimea.ria.ru/20231005/putin-byudzhet-rossii-spravlyaetsya-s-nagruzkoy-iz-za-svo-1131881903.html

Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО

Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО

Российский бюджет на данный момент справляется и в будущем справится с нагрузкой, возникшей с двукратным ростом расходов на оборону и безопасность. Об этом... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T18:37

2023-10-05T18:37

2023-10-05T18:37

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Российский бюджет на данный момент справляется и в будущем справится с нагрузкой, возникшей с двукратным ростом расходов на оборону и безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский президент уточнил, что расходы на оборону и безопасность в стране выросли примерно в два раза и сейчас составляют 6%. Тем не менее, все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и социальные обязательства государства перед населением в полной мере выполняются, заверил он.В этой связи "ключевым моментом" и фундаментальным явлением" Путин назвал начавшуюся естественную структурную перестройку экономики.Глава государства напомнил, что в 2014 году Европа ввела против России ряд ограничений на закупку сельскохозяйственных товаров, поэтому пришлось вкладывать деньги в развитие сельхозпроизводства внутри страны. В результате выросла инфляция, но при этом российские предприятия АПК нарастили объемы производства. В результате сегодня Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия.Те же процессы, по словам Путина, происходят сегодня в российской промышленности."Основной рост дают обрабатывающие отрасли. Нефтегазовые доходы упали, но они тоже дают плюс 3%, а ненефтегазовые доходы дают плюс 43%. Это сталелитейная промышленность, оптика, микроэлектроника, транспортное машиностроение. Для нас очень важно сохранить этот тренд", - отметил президент РФ.Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции являются приоритетом при формировании бюджета страны.Читайте также на РИА Новости Крым:К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три годаВ Госдуме предложили по-другому начислять налогиКабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, федеральный бюджет, новости сво, общество, новости, безопасность