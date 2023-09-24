https://crimea.ria.ru/20230924/kabmin-vydelil-5-mlrd-rubley-na-mery-podderzhki-uchastnikam-svo-1131629053.html

Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО

Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО

Правительство России выделило более пяти миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества" для поддержки участников спецоперации. Соответствующее распоряжение... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T12:14

2023-09-24T12:14

2023-09-24T12:16

россия

правительство россии

михаил мишустин

ветераны сво

государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"

помощь бойцам сво

федеральный бюджет

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Правительство России выделило более пяти миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества" для поддержки участников спецоперации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.Уточняется, что главная задача Фонда - комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов."Таким людям оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов предусмотрено обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды", - сказано на официальном правительственном сайте.Отмечается, что решение позволит реализовать целый ряд мер поддержки в каждом российском регионе.Ранее в России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведенийЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсийВсем участникам СВО обеспечат равные права - ПутинПорядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили

https://crimea.ria.ru/20230724/v-krymu-razrabotayut-programmy-kompleksnogo-ozdorovleniya-uchastnikov-svo-1130268764.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, михаил мишустин, ветераны сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", помощь бойцам сво, федеральный бюджет, новости, общество