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Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО
Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО
Правительство России выделило более пяти миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества" для поддержки участников спецоперации. Соответствующее распоряжение... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T12:14
2023-09-24T12:14
2023-09-24T12:16
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михаил мишустин
ветераны сво
государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
помощь бойцам сво
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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Правительство России выделило более пяти миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества" для поддержки участников спецоперации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.Уточняется, что главная задача Фонда - комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов."Таким людям оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов предусмотрено обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды", - сказано на официальном правительственном сайте.Отмечается, что решение позволит реализовать целый ряд мер поддержки в каждом российском регионе.Ранее в России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведенийЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсийВсем участникам СВО обеспечат равные права - ПутинПорядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили
https://crimea.ria.ru/20230724/v-krymu-razrabotayut-programmy-kompleksnogo-ozdorovleniya-uchastnikov-svo-1130268764.html
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Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО
Фонд "Защитники Отечества" получит 5 млрд рублей на помощь участникам СВО
12:14 24.09.2023 (обновлено: 12:16 24.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Правительство России выделило более пяти миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества" для поддержки участников спецоперации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.
Уточняется, что главная задача Фонда - комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.
"Таким людям оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов предусмотрено обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды", - сказано на официальном правительственном сайте.
Отмечается, что решение позволит реализовать целый ряд мер поддержки в каждом российском регионе.
Ранее в России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий
. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений
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