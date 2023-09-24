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Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО
Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО
Правительство России выделило более пяти миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества" для поддержки участников спецоперации. Соответствующее распоряжение... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T12:14
2023-09-24T12:16
россия
правительство россии
михаил мишустин
ветераны сво
государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
помощь бойцам сво
федеральный бюджет
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Правительство России выделило более пяти миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества" для поддержки участников спецоперации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.Уточняется, что главная задача Фонда - комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов."Таким людям оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов предусмотрено обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды", - сказано на официальном правительственном сайте.Отмечается, что решение позволит реализовать целый ряд мер поддержки в каждом российском регионе.Ранее в России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведенийЧитайте также на РИА Новости Крым:Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсийВсем участникам СВО обеспечат равные права - ПутинПорядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили
https://crimea.ria.ru/20230724/v-krymu-razrabotayut-programmy-kompleksnogo-ozdorovleniya-uchastnikov-svo-1130268764.html
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россия, правительство россии, михаил мишустин, ветераны сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", помощь бойцам сво, федеральный бюджет, новости, общество
Кабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО

Фонд "Защитники Отечества" получит 5 млрд рублей на помощь участникам СВО

12:14 24.09.2023 (обновлено: 12:16 24.09.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества"
В Симферополе открылось региональное отделение фонда Защитники Отечества
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 сен - РИА Новости Крым. Правительство России выделило более пяти миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества" для поддержки участников спецоперации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.
Уточняется, что главная задача Фонда - комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.
"Таким людям оказывается помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам. Кроме того, для ветеранов предусмотрено обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды", - сказано на официальном правительственном сайте.
Отмечается, что решение позволит реализовать целый ряд мер поддержки в каждом российском регионе.
Ранее в России упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Для его оформления теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений
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РоссияПравительство РоссииМихаил МишустинВетераны СВОГосударственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"Помощь бойцам СВОФедеральный бюджетНовостиОбщество
 
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