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Все нужды СВО будут профинансированы – Силуанов - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Все нужды СВО будут профинансированы – Силуанов
Все нужды СВО будут профинансированы – Силуанов - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Все нужды СВО будут профинансированы – Силуанов
Запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции на Украине, заявил во вторник глава Минфина России Антон... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T14:24
2023-10-03T14:30
россия
минфин россии
антон силуанов
федеральный бюджет
деньги
экономика
общество
помощь бойцам сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции на Украине, заявил во вторник глава Минфина России Антон Силуанов.Он подчеркнул, что укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции – является приоритетом при формировании бюджета страны. Силуанов пояснил, что речь идет о полном обеспечении, включая поставки вооружений и военной техники, материально-техническое и социальное обеспечение военнослужащих.Ранее во вторник Силуанов заявил, что средств на индексацию всех социальных обязательств перед россиянами также хватит: деньги на эти цели предусмотрены в трехлетнем бюджете. Речь идет обо всех выплатах, в том числе о материнском капитале, программах поддержки семей с детьми, помощи малоимущим гражданам и так далее. Читайте также на РИА Новости Крым:К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три годаВ Госдуме предложили по-другому начислять налогиКабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО
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россия, минфин россии, антон силуанов, федеральный бюджет, деньги, экономика, общество, помощь бойцам сво, новости
Все нужды СВО будут профинансированы – Силуанов

Силуанов: бюджет России способен обеспечить все нужды спецоперации в 2024 году

14:24 03.10.2023 (обновлено: 14:30 03.10.2023)
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкБрифинг Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова
Брифинг Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова
© Фотохост-агентство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции на Украине, заявил во вторник глава Минфина России Антон Силуанов.
Он подчеркнул, что укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции – является приоритетом при формировании бюджета страны.

"Общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 триллиона рублей. Это больше, чем в текущем году, эти деньги нам необходимы для решения самой главной задачи – обеспечить победу. Ресурс для этого есть", - сказал министр в рамках парламентских слушаний в Совете Федерации по параметрам проекта бюджета на 2024-2026 годы.

Силуанов пояснил, что речь идет о полном обеспечении, включая поставки вооружений и военной техники, материально-техническое и социальное обеспечение военнослужащих.
Ранее во вторник Силуанов заявил, что средств на индексацию всех социальных обязательств перед россиянами также хватит: деньги на эти цели предусмотрены в трехлетнем бюджете. Речь идет обо всех выплатах, в том числе о материнском капитале, программах поддержки семей с детьми, помощи малоимущим гражданам и так далее.
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