https://crimea.ria.ru/20231003/vse-nuzhdy-svo-budut-profinansirovany--siluanov-1131822747.html

Все нужды СВО будут профинансированы – Силуанов

Все нужды СВО будут профинансированы – Силуанов - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Все нужды СВО будут профинансированы – Силуанов

Запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции на Украине, заявил во вторник глава Минфина России Антон... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T14:24

2023-10-03T14:24

2023-10-03T14:30

россия

минфин россии

антон силуанов

федеральный бюджет

деньги

экономика

общество

помощь бойцам сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Запланированные на 2024 год ресурсы позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции на Украине, заявил во вторник глава Минфина России Антон Силуанов.Он подчеркнул, что укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции – является приоритетом при формировании бюджета страны. Силуанов пояснил, что речь идет о полном обеспечении, включая поставки вооружений и военной техники, материально-техническое и социальное обеспечение военнослужащих.Ранее во вторник Силуанов заявил, что средств на индексацию всех социальных обязательств перед россиянами также хватит: деньги на эти цели предусмотрены в трехлетнем бюджете. Речь идет обо всех выплатах, в том числе о материнском капитале, программах поддержки семей с детьми, помощи малоимущим гражданам и так далее. Читайте также на РИА Новости Крым:К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три годаВ Госдуме предложили по-другому начислять налогиКабмин выделил 5 млрд рублей на меры поддержки участникам СВО

https://crimea.ria.ru/20230828/medvedev-obyasnil-ukraintsam-pochemu-rossiyskie-rakety-ne-zakonchatsya-1130994262.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минфин россии, антон силуанов, федеральный бюджет, деньги, экономика, общество, помощь бойцам сво, новости