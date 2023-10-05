https://crimea.ria.ru/20231005/ataka-vsu-na-kurskuyu-oblast-unichtozhen-bespilotnik-samoletnogo-tipa-1131887366.html

Атака ВСУ на Курскую область: уничтожен беспилотник самолетного типа

Атака ВСУ на Курскую область: уничтожен беспилотник самолетного типа - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Атака ВСУ на Курскую область: уничтожен беспилотник самолетного типа

ВСУ предприняли очередную атаку на Курскую область – над регионом сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T21:49

2023-10-05T21:49

2023-10-05T21:49

обстрелы курской области

курская область

министерство обороны рф

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

роман старовойт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли очередную атаку на Курскую область – над регионом сбит беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", – говорится в сообщении военного ведомства.Уточняется, что атака была предпринята около 20.30 по московскому времени.Губернатор Курской области Роман Старовойт в свою очередь попросил жителей области не прикасаться к обломкам сбитых дронов и призвал сохранять спокойствие."Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним!" – предупредил глава региона в своем Telegram-канале.5 октября Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск, осколочные ранения получила местная жительница. Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряСбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – МинобороныМногоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29 уничтожен в Днепропетровской области

курская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, министерство обороны рф, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), роман старовойт, пво, новости