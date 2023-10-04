https://crimea.ria.ru/20231004/mnogotselevoy-istrebitel-vsu-mig-29-unichtozhen-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1131849315.html

Многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29 уничтожен в Днепропетровской области

Многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29 уничтожен в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29 уничтожен в Днепропетровской области

Истребительная авиация ВКС России уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T14:57

2023-10-04T14:57

2023-10-04T14:57

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Истребительная авиация ВКС России уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее такие же истребители ВСУ были уничтожены на аэродромах Долгинцево в Днепропетровской области и Кульбакино.Всего с начала проведения СВО российские силы уничтожили 484 самолета и 250 вертолетов противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20231004/sbity-dve-ukrainskie-rakety-neptun-i-74-bespilotnika--minoborony-1131848030.html

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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), днепропетровская область