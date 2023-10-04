Рейтинг@Mail.ru
Многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29 уничтожен в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231004/mnogotselevoy-istrebitel-vsu-mig-29-unichtozhen-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1131849315.html
Многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29 уничтожен в Днепропетровской области
Многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29 уничтожен в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29 уничтожен в Днепропетровской области
Истребительная авиация ВКС России уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T14:57
2023-10-04T14:57
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
воздушно-космический силы (вкс)
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127556373_0:46:1624:960_1920x0_80_0_0_a9f22584b34d1e4d40227863da3d8dc4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Истребительная авиация ВКС России уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее такие же истребители ВСУ были уничтожены на аэродромах Долгинцево в Днепропетровской области и Кульбакино.Всего с начала проведения СВО российские силы уничтожили 484 самолета и 250 вертолетов противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20231004/sbity-dve-ukrainskie-rakety-neptun-i-74-bespilotnika--minoborony-1131848030.html
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127556373_181:0:1624:1082_1920x0_80_0_0_a2979106e7cf5ffcce4dbf04d13a5e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф, воздушно-космический силы (вкс), днепропетровская область
Многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29 уничтожен в Днепропетровской области

Еще один украинский истребитель МиГ-29 уничтожен в зоне СВО

14:57 04.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Истребительная авиация ВКС России уничтожила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", – сказано в сообщении ведомства.
Ранее такие же истребители ВСУ были уничтожены на аэродромах Долгинцево в Днепропетровской области и Кульбакино.
Всего с начала проведения СВО российские силы уничтожили 484 самолета и 250 вертолетов противника.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
14:41
Сбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны
 
Новости СВОПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиМинистерство обороны РФВоздушно-космический силы (ВКС)Днепропетровская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40Армения готова заключить соглашение о мире с Азербайджаном – Пашинян
16:09Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла
15:46Сбой в системе: россиян просят не идти в ГИБДД – услуги приостановлены
15:31ВСУ стягивают войска к Днепру для возможного форсирования реки – Сальдо
15:17Командные пункты штурмовых бригад ВСУ в зоне спецоперации уничтожены
15:10Уничтожены сотни боевиков ВСУ: хроники спецоперации
14:57Многоцелевой истребитель ВСУ МиГ-29 уничтожен в Днепропетровской области
14:41Сбиты две украинские ракеты "Нептун" и 74 беспилотника – Минобороны
14:29Житель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаны
14:05Когда в Крыму утвердят генпланы городов – власти
13:51Цифры несопоставимы: глава ДНР о числе пленных у России и Украины
13:47В Севастополе ребенок упал в открытый люк – прокуратура начала проверку
13:30Где в Севастополе с вечера среды до утра четверга не будет воды
13:17Укрытия в Крыму: сколько их и где искать
13:02В Крыму пресечена попытка проникновения ДРГ – один диверсант взят в плен
12:33Крымские учителя уезжают работать в новые регионы – причина
12:04Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады
11:47Приехал: в Крыму пьяный водитель-рецидивист лишился свободы и мопеда
11:18Обстрелы Брянщины: кассетными боеприпасами повреждены ЛЭП и сотня домов
10:57100 снарядов за сутки: ВСУ опять обстреляли Херсонскую область
Лента новостейМолния